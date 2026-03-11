Les trucades al 112 el 2025 des de l'Alt Pirineu i Aran van augmentar un 7,4% impulsades per la meteorologia adversa
L'Alt Urgell i la Cerdanya concentren la majoria de trucades de la regió
El telèfon d'emergències 112 va rebre l'any passat prop de 12.500 trucades des de les comarques de l'Alt Urgell i la Cerdanya, un important percentatge de les 22.239 trucades operatives que es van fer des de la vegueria de l'Alt Pirineu i Aran, una xifra que suposa un increment del 7,4% respecte al 2024 (20.701).
En relació amb la tipologia de les emergències ateses pel 112 a la vegueria, la majoria van ser incidents de trànsit (6.382 trucades; un 29% del, total), assistència sanitària (5.366; 24%) i seguretat (4.469; 20%). Altres incidències destacables van ser per incendis (1.550; 7%) o civisme (1.362; 6%). Els dies en què més trucades operatives va atendre el 112 van ser el 17 i 18 d’agost, en què es van gestionar 181 trucades diàries per un incendi de vegetació a Tremp i un altre a Castell de Mur i 94 per meteorologia adversa a la Seu d’Urgell.
Es confirma l’increment sostingut de les comunicacions els darrers anys: 17.644 trucades el 2021; 20.214 al 2022; 20.186 al 2023; 20.701 al 2024; i 22.239 al 2025. Les trucades operatives són aquelles que impliquen la mobilització de recursos dels cossos d’emergències i seguretat, per tant, són considerades trucades d’emergències. Les comunicacions el 2025 des de l’Alt Pirineu i Aran van suposar un 0,9% del total de trucades operatives rebudes a Catalunya (2.550.059).
A la vegueria d'Alt Pirineu i Aran el 2025, es van gestionar 603 trucades relacionades amb accidents de trànsit interurbà provocats per xocs amb animals salvatges, i es van gestionar 505 trucades relacionades amb rescats de muntanya.
La meitat de trucades de l’Alt Urgell provenen de la Seu d'Urgell
El 112 va rebre l’any passat 6.314 trucades operatives des de la comarca de l’Alt Urgell, un 4,7% més que el 2024 (6.028). El 50% de les comunicacions es van originar a la Seu d’Urgell (3.161 trucades), a molta distància de Ribera d’Urgellet (464; 7,3%), Montferrer i Castellbò (356; 5,6%), Oliana (350; 5,5%) i Organyà (343; 5,4%).
Pel que fa a les tipologies de les emergències, les peticions d’assistència sanitària van originar la majoria de les trucades a la comarca (1.949; 31% del total); a continuació, les incidències de trànsit (1.800; 29%) i les de seguretat (1.308; 21%). Altres tipologies: incendis (320 trucades; 5,1%) i civisme (281; 4,5%).
Les trucades des de la Cerdanya augmenten un 5,2%
La comarca de la Cerdanya va generar l’any passat 6.138 trucades al telèfon d’emergències, un 5,2% més que el 2024 (5.833). Per municipis, la majoria de les comunicacions es van fer des de Puigcerdà (2.360 trucades; un 38% del total), Alp (1.243; 20%), Bellver de Cerdanya (537; 9%), Llívia (369; 6%) i Fontanals de Cerdanya (269; 4%).
Les demandes d’assistència sanitària (1.545) i les incidències de trànsit (1.510) van originar la majoria de les comunicacions a la comarca, un 25% cada tipus. Les relacionades amb seguretat van generar 1.442 trucades, un 23%.
Fa uns dies, la Generalitat també va fer la presentació de dades de la Regió d'Emergències Centre.
