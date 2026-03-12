La Cerdanya continua sense tren: la represa de l'R3 dura vuit hores
Nous despreniments tornen a tallar la via entre Vic i Ripoll i deixen en no res la recuperació parcial del servei ferroviari anunciat ahir també per l'Ajuntament de Puigcerdà
La represa del servei ferroviari de la línia R3 fins a Ripoll aquest dimecres al matí havia despertat noves esperances entre els usuaris de la Cerdanya. Després de setmanes de tall i incertesa, molts viatgers confiaven que la situació començaria a normalitzar-se i podrien agafar ja combois si més no des de Ripoll. Fins i tot l’Ajuntament de Puigcerdà havia difós la notícia de la recuperació parcial del servei per informar els veïns i usuaris habituals del tren. L’alegria, però, ha durat ben poc i els autocarcs continuaran sent la única alternativa per anar de Puigcerdà a Barcelona amb Rodalies.
La circulació de trens a la línia R3 —que connecta l’Hospitalet de Llobregat amb Puigcerdà i la Tor de Querol passant per Barcelona, Vic i Ripoll— s’ha tornat a interrompre només vuit hores després d’haver-se reprès parcialment. Segons ha informat Adif, el servei s’ha hagut de suspendre a la tarda entre les estacions de Sant Martí de Centelles i Figaró per la presència d’un objecte de grans dimensions a la zona de les vies.
Davant aquesta incidència, Renfe ha reactivat el servei alternatiu per carretera per cobrir el tram afectat i garantir la mobilitat dels passatgers. La nova interrupció es va produïr poc abans de les tres de la tarda, quan feia aproximadament vuit hores que s’havia restablert parcialment la circulació després d’un mes i mig de restriccions. A primera hora del matí, poc després de les sis, s’havia reobert completament el tram entre la Garriga i Ripoll, un cop els tècnics havien finalitzat les comprovacions necessàries a la infraestructura. Abans de recuperar el servei, també es va dur a terme una “marxa blanca” per verificar l’estat de la via i assegurar que la circulació es podia reprendre amb garanties de seguretat.
Tot i la represa, els trens circulaven amb limitacions de velocitat en diversos punts del recorregut, fet que allargava els temps de viatge respecte als habituals. A més, Renfe ja havia advertit que, de moment, només circularia aproximadament la meitat dels trens que ho feien abans de l’accident ferroviari de Gelida del passat 20 de gener, en què la caiguda d’un mur sobre la via va provocar la mort d’una persona i desenes de ferits.
Mentrestant, i fins que la circulació ferroviària es pugui restablir amb normalitat, Renfe manté operatiu el pla alternatiu de transport per carretera entre l’Hospitalet de Llobregat, Puigcerdà i la Tor de Querol.
