La Seu d'Urgell acollirà la Trobada de Corda amb alumnes de diverses escoles de música del Pirineu
Més de setanta estudiants de violí, viola, violoncel i contrabaix de la Seu, Berga, Puigcerdà i del Pallars participaran en la cita, que inclourà tallers musicals i una interpretació de peces tradicionals de cada municipi
El proper dissabte 14 de març, la Seu d’Urgell serà l’escenari de la Trobada de Corda, que reunirà l’alumnat de les especialitats de corda fregada de les escoles municipals de música de la Seu d’Urgell, Berga, Puigcerdà i del Pallars.
La jornada congregarà una setantena d’alumnes de violí, viola, violoncel i contrabaix, tots de nivell elemental, dels diferents centres educatius musicals del Pirineu.
Enguany, es desenvoluparan quatre tallers de temàtiques diverses: els alumnes més petits prepararan un conte musical, mentre que els més grans participaran en una orquestra creativa, on treballaran una peça amb variacions.
Durant la tarda, les arts es conjugaran amb la música: mentre escolten la Primavera de les Quatre Estacions d’Antonio Vivaldi, els alumnes plasmaran en paper les impressions que els suggereixi aquesta gran obra del barroc.
A més, per donar a conèixer el patrimoni musical de cada territori, els grups més avançats interpretaran peces tradicionals dels seus municipis.
Mostra oberta al públic
La trobada finalitzarà amb una mostra oberta al públic a les quatre de la tarda a la Plaça de les Monges, amb la interpretació de quatre peces conjuntes i una breu presentació de cada grup.
Aquest serà el quart encontre que realitzen les escoles municipals de música, i l’organització ha mostrat la seva satisfacció per la incorporació de l’Escola de Música i Dansa Itinerant del Pallars a l’esdeveniment.
La primera trobada es va celebrar el curs 2022-2023 a la Seu d’Urgell, amb els violins com a protagonistes. Des de llavors, la trobada ha anat rotant entre la Seu d’Urgell, Berga i Puigcerdà, consolidant-se com una excel·lent oportunitat per conèixer altres estudiants, compartir el gaudi de la música i establir lligams i xarxes entre les quatre comarques pirinenques.
