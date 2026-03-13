Ensenyament a Puigcerdà: es jubila la professora i l'institut li fa el passadís
La docent Lourdes Baldomar tanca l'etapa a les aules i professors i alumnes li agraeixen els anys de dedicació i tracte amb un comiat d'emoció i aplaudiments
L’Institut Pere Borrell de Puigcerdà ha dit adéu amb emoció la seva "estimada professora" Lourdes Baldomar, que inicia una nova etapa amb la jubilació després de molts anys de dedicació. Companys, companyes i alumnes s’han unit per celebrar la seva trajectòria plena de paciència, passió i compromís amb l’ensenyament.
L’institut ha viscut una jornada plena d’emocions, amb la unanimitat d’alumnes i professors formant un passadís per Lourdes Baldomar, que ha estat acomiadada amb aplaudiments, somriures i gestos d’afecte. Aquesta iniciativa ha permès posar de manifest el reconeixement i l’admiració de tota la comunitat educativa envers la professora que es jubila.
La comunitat educativa ha organitzat un emotiu acte de comiat, on s’ha reconegut la gran empremta que Lourdes ha deixat en generacions d’alumnes i en tot el personal del centre.
Els assistents han volgut expressar el seu agraïment per tots aquests anys de feina, i li han desitjat una etapa plena de moments feliços, descans i moltes alegries. Des de l’institut recorden que “aquesta sempre serà casa teva” i li envien un afectuós missatge de comiat: gràcies per tot, Lourdes. Crits de Lourdes, Lourdes, rams de flors i fins i tot un músic fent sonar un sac de gemecs han posat el punt final a l'etapa de la docent a l'institut.
La professora bellverenca, que va entrar a l'institut l'any 2001 i que hi ha estat en diverses etapes, s'ha mostrat molt contenta amb l'acte: "si mira, va anar així, es van organitzar d'amagatotis i vem fer tot de xerinola, és una manera molt bonica de plegar, una manera de constatar l'agraïment per la feina feta". Baldomar ha explicat que a partir d'ara obre una nova etapa en la qual també li tocarà estar amb la família.
El vídeo es pot veuer al portal de Facebook de l'IES Pere Borrell: https://www.facebook.com/reel/2000101730858930.
