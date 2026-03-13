L'aïllament tarifari de la Cerdanya crea conflictes a peu de bus
Els viatgers cerdans que tenen pagat el trajecte de Barcelona fins a Bagà amb la T-Mobilitat es veuen obligats a pagar un import suplementari desmesurat per fer els últims quilòmetres
L'aïllament de la Cerdanya de la integració tarifària de Barcelona, a la qual sí que va quedar integrat el Berguedà l'any passat, està creant conflictes a peu d'autocar. Els viatgers cerdans que van de Barcelona al Pirineu, sigui amb la línia de Puigcerdà o de la Seu que passa per Bellver, han de debatre cada vegada amb el conductor de torn el sistema per poder fer tot el trajecte atès que amb la T-Mobilitat ja tenen pagat la pràctica totalitat del viatge, fins a Bagà, però els falta els últims quilòmetres, que queden fora de la integració.
Bona part d'aquests usuaris són estudiants que entre setmana viuen a l'àrea metropolitana i s'hi mouen diàriament amb l'abonament integrat. Així, viatgers que s'han posat en contacte amb aquest diari han explicat que en funció del conductor troben més o menys empatia a l'hora de pujar al bus. Alguns han pogut entrar pagant un suplement a partir de Bagà per arribar a Puigcerdà i altres han hagut de pagar tot el viatge de nou amb la targeta d'abonament específic de la Cerdanya a pesar de tenir pagat ja la gran part del trajecte amb la T-Mobilitat. Així, el trajecte entre Bagà i Puigcerdà els costa 3,30 euros, quan amb la T-Mobiitat en paguen uns 40 per trajectes il·limitats durant tres mesos, o 5,50 perquè han de pagar tot el trajecte si conserven l'abonament específic o 23 euros si se'ls ha cadudat. En aquesta situació es troben principalment els viatgers de la freqüència que no para a Bagà, per la qual cosa els conductors no poden cobrar dues tarifes dins d'un mateix recorregut. Aquest escenari obliga molts viatgers del Pirineu a mantenir l'abonament de la Cerdanya o l'Alt Urgell i pagar més pel viatge del cap de setmana que els que fan diàriament.
El fet que la Cerdanya continuï fora del sistema d'integració tarifària del transport públic, dificulta la mobilitat dels seus habitants i, especialment, dels joves que es desplacen a Barcelona per als seus estudis. La falta de connexions directes amb la capital catalana i el sistema tarifari vinculat a l'ATM de Lleida suposa un obstacle per a molts residents de la comarca, que no poden gaudir dels avantatges d’un transport més accessible i econòmic.
El Consell Comarcal de la Cerdanya, ha traslladat aquesta problemàtica al Departament de Territori de la Generalitat, demanant l'urgència d'integrar la comarca en el sistema tarifari de transport públic i establir una línia d’autobús directa amb Barcelona. En una carta adreçada a la consellera Sílvia Paneque, Chia ja va posar sobre la taula l'increment de l'ús del transport públic a la comarca en els darrers anys, però també ha posat en evidència les dificultats derivades de l'actual estructura tarifària, que no s’ajusta a les necessitats de la Cerdanya.
La reivindicació del Consell se centra en dues demandes principals: d'una banda, que la comarca sigui integrada en l'ATM de Girona, per la seva adscripció administrativa, i, d’altra banda, que també es contempli la seva inclusió a l'ATM de Barcelona, atesa la relació estreta de mobilitat amb la capital catalana. Aquestes demandes responen, sobretot, a les necessitats del col·lectiu jove, que es desplaça a Barcelona per cursar estudis postobligatoris, però que no gaudeix de les bonificacions aplicades al peatge del túnel del Cadí. A més, l'actual situació de descoordinació entre els sistemes tarifaris fa que molts residents de la Cerdanya s'enfrontin a aquestes despeses més altes per als seus desplaçaments que ara ja està generant confllictes als autocars.
El president de Consell, Isidre Chia ha insistit en la necessitat d'una línia d'autobús directa entre la Cerdanya i Barcelona, una mesura que, segons el president del Consell Comarcal, no només milloria l'accessibilitat, sinó que fomentaria un model de transport més eficient i sostenible. Aquesta línia directa permetria reduir la dependència del vehicle privat i garantiria una opció de transport fiable i econòmica per als residents de la comarca.
