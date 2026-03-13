Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

L'R3 amplia la circulació de trens i cobreix el tram entre Centelles i Ripoll

Es manté el servei alternatiu per carretera des de Puigcerdà per la Collada de Toses

Un comboi de l'R3 cap a Puigcerdà

Un comboi de l'R3 cap a Puigcerdà / ACN

Miquel Spa

ACN

Puigcerdà

L'R3 ha recuperat la circulació ferroviària entre Centelles i Vic, de tal manera que des d'aquest divendres es cobreix en tren el tram entre Centelles i Ripoll, segons han informat fonts de Renfe. Fins ara, els passatgers es podien desplaçar en tren entre les parades de Vic i Ripoll, i ara s'ha ampliat el tram fins a Centelles.

La circulació continua interrompuda entre Sant Martí de Centelles i el Figaró després que es produís un despreniment de terres dimecres passat. Tot i el restabliment del nou tram, Renfe manté el servei alternatiu per carretera. La connexió amb Puigcerdà es continua fent amb autocars que fan la Collada de Toses.

