L'R3 amplia la circulació de trens i cobreix el tram entre Centelles i Ripoll
Es manté el servei alternatiu per carretera des de Puigcerdà per la Collada de Toses
ACN
Puigcerdà
L'R3 ha recuperat la circulació ferroviària entre Centelles i Vic, de tal manera que des d'aquest divendres es cobreix en tren el tram entre Centelles i Ripoll, segons han informat fonts de Renfe. Fins ara, els passatgers es podien desplaçar en tren entre les parades de Vic i Ripoll, i ara s'ha ampliat el tram fins a Centelles.
La circulació continua interrompuda entre Sant Martí de Centelles i el Figaró després que es produís un despreniment de terres dimecres passat. Tot i el restabliment del nou tram, Renfe manté el servei alternatiu per carretera. La connexió amb Puigcerdà es continua fent amb autocars que fan la Collada de Toses.
