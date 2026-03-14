És notícia
Llívia activa una captura de talps al Parc de Sant Guillem

Una operació amb gàbies ha de permetre capturar i foragitar els mamífers que malmeten l'herba sense fer-los mal. L'Ajuntament demana que no es toqui les trampes

Gabia per a talps que posarà l'Ajuntament al parc / AJ LLÍVIA

Miquel Spa

Llívia

La proliferació de talps als prats i zones verdes ha empès l’Ajuntament de Llívia a posar en marxa una campanya específica de control al Parc de Sant Guillem. L’augment d’aquests animals i els danys que ocasionen a l’herba han motivat el consistori a intervenir amb un sistema que permeti reduir-ne l’impacte sense causar-los mal.

La iniciativa utilitzarà gàbies de captura, que permeten atrapar els animals vius i retirar-los posteriorment dels espais afectats. Aquesta opció busca evitar mètodes més agressius i oferir una solució respectuosa amb la fauna.

En els darrers mesos, al parc s’han detectat nombrosos monticles de terra i galeries subterrànies, senyal clar de l’activitat dels talps. Tot i que aquest comportament és natural per a l’espècie, provoca malmetes als jardins i zones de passeig, dificultant-ne el manteniment i l’ús per part de la ciutadania.

El parc de Sant Guillem de Llívia / AJ LLÍVIA

Amb la campanya, l’Ajuntament vol limitar els danys al Parc de Sant Guillem tot garantint la integritat dels animals. Les captures es faran de manera controlada i es revisaran regularment per assegurar-ne el benestar.

Notícies relacionades

El talp europeu (Talpa europaea) és un petit mamífer de la família dels tàlpids que mesura entre 11 i 16 centímetres i pesa aproximadament entre 30 i 130 grams, amb els mascles lleugerament més grans que les femelles. El seu pelatge curt té una característica especial: els pèls creixen de manera que li permeten desplaçar-se amb facilitat tant endavant com enrere dins dels túnels sense que s’enganxin a les parets, a diferència de molts altres mamífers. Aquesta adaptació el fa especialment eficient en la vida subterrània, tot i que de vegades provoca problemes quan la seva activitat afecta zones humanes.

