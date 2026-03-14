Llívia activa una captura de talps al Parc de Sant Guillem
Una operació amb gàbies ha de permetre capturar i foragitar els mamífers que malmeten l'herba sense fer-los mal. L'Ajuntament demana que no es toqui les trampes
La proliferació de talps als prats i zones verdes ha empès l’Ajuntament de Llívia a posar en marxa una campanya específica de control al Parc de Sant Guillem. L’augment d’aquests animals i els danys que ocasionen a l’herba han motivat el consistori a intervenir amb un sistema que permeti reduir-ne l’impacte sense causar-los mal.
La iniciativa utilitzarà gàbies de captura, que permeten atrapar els animals vius i retirar-los posteriorment dels espais afectats. Aquesta opció busca evitar mètodes més agressius i oferir una solució respectuosa amb la fauna.
En els darrers mesos, al parc s’han detectat nombrosos monticles de terra i galeries subterrànies, senyal clar de l’activitat dels talps. Tot i que aquest comportament és natural per a l’espècie, provoca malmetes als jardins i zones de passeig, dificultant-ne el manteniment i l’ús per part de la ciutadania.
Amb la campanya, l’Ajuntament vol limitar els danys al Parc de Sant Guillem tot garantint la integritat dels animals. Les captures es faran de manera controlada i es revisaran regularment per assegurar-ne el benestar.
El talp europeu (Talpa europaea) és un petit mamífer de la família dels tàlpids que mesura entre 11 i 16 centímetres i pesa aproximadament entre 30 i 130 grams, amb els mascles lleugerament més grans que les femelles. El seu pelatge curt té una característica especial: els pèls creixen de manera que li permeten desplaçar-se amb facilitat tant endavant com enrere dins dels túnels sense que s’enganxin a les parets, a diferència de molts altres mamífers. Aquesta adaptació el fa especialment eficient en la vida subterrània, tot i que de vegades provoca problemes quan la seva activitat afecta zones humanes.
