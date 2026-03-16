Alemanya i Polònia copien la fórmula transfronterera de l'Hospital de Cerdanya
Una delegació institucional i mèdica dels dos estats del centre d'Europa visiten el Transfronterer de Puigcerdà per aprendre'n el sistema binacional
Una delegació formada per una trentena de representants d’institucions i centres sanitaris d’Alemanya i Polònia ha visitat l’Hospital de Cerdanya, situat a Puigcerdà, amb l’objectiu de conèixer de primera mà el funcionament d’aquest model de cooperació sanitària transfronterera, considerat únic a Europa.
La trobada s’ha organitzat en el marc d’una jornada d’intercanvi d’experiències sobre els agrupaments europeus de cooperació territorial (AECT) aplicats al sector sanitari. L’objectiu és analitzar com el model desenvolupat a la Cerdanya pot servir de referència per a altres projectes europeus, especialment en el context de l’Eurociutat Gubin-Guben, situada a la frontera entre Alemanya i Polònia.
Entre els assistents hi havia el director de l’Hospital Universitari de Zielona Góra, Marek Działoszyński; el responsable de promoció, estratègia i captació de fons de la ciutat de Gubin, Krzysztof Kaciunka; i la vicealcaldessa d’aquesta mateixa ciutat, Anna Kapela, a més de representants d’organismes sanitaris, administracions públiques i institucions regionals implicades en projectes de cooperació territorial.
Durant la jornada s’han abordat els principals elements que han fet possible la creació de l’hospital transfronterer de la Cerdanya, que ofereix assistència sanitària a població de banda i banda de la frontera franco-espanyola. El centre funciona sota la forma jurídica d’un AECT, una fórmula que permet la gestió compartida entre administracions de diferents països.
El programa ha inclòs diverses sessions de treball centrades en l’estructura jurídica i organitzativa del projecte, els mecanismes de finançament i la gestió pràctica de l’activitat assistencial en un entorn transfronterer. Entre els temes tractats hi ha la facturació de serveis entre sistemes de salut diferents, la gestió lingüística en l’atenció als pacients o la integració dels sistemes informàtics i dels mecanismes de governança.
La jornada també ha comptat amb les intervencions del director general de l’hospital, Xavier Conill, i del director general adjunt, Grégory Guibert, que han repassat l’evolució del projecte des de la seva concepció fins a la situació actual.
Els participants han pogut conèixer també iniciatives sanitàries desenvolupades a la regió de Gubin-Guben i han realitzat una visita guiada per les instal·lacions de l’Hospital de Cerdanya, que els ha permès veure de prop el funcionament quotidià de l’equipament i alguns dels seus serveis clínics.
Des de la direcció del centre s’ha destacat el valor d’aquest tipus de trobades per reforçar la cooperació europea en l’àmbit sanitari. “Ens alegra poder acollir una delegació germano-polonesa per presentar la nostra experiència de cooperació sanitària transfronterera. Aquest intercanvi permet compartir el recorregut fet fins ara i mostrar com un AECT pot contribuir a millorar l’accés a l’atenció sanitària i optimitzar els recursos en territoris de frontera”, han assenyalat fonts de la direcció.
La visita també representa una oportunitat d’aprenentatge per al mateix hospital, ja que l’intercanvi amb professionals i responsables institucionals d’altres territoris europeus permet conèixer diferents models de gestió i identificar reptes comuns en la prestació de serveis sanitaris en zones frontereres.
Amb iniciatives com aquesta, l’Hospital de Cerdanya es consolida com un referent europeu en cooperació sanitària transfronterera i comparteix la seva experiència amb altres territoris interessats a impulsar projectes similars dins del marc d’integració europea.
