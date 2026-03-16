La Molina registra un rècord històric amb 8.564 esquiadors en un sol dia
La jornada amb més esquiadors a l'estació cerdana de FGC va ser el 15 de febrer, amb 8.564 persones, la xifra més alta que mai han tingut aquestes pistes
La Molina, el 15 de febrer, va acollir 8.564 esquiadors i aquesta és una xifra històrica per a l'estació que mai havia arribat a tenir tants practicants a l'estació. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) ha donat a conèixer aquest rècord i d'altres que s'han aconseguit en una temporada de neu excepcional: a Port Ainé hi va haver 3.368 esquiadors el dissabte 21 de febrer, i el mateix dia, a Boí Taüll, el rècord va ser de 4.123 esquiadors. A la Molina es compta que hi han caigut uns 3 metres de neu i n'hi ha un gruix de 2 metres.
L'estació ceretana de Ferrocarrils és la que ha tingut millor comportament d'entre de les estacions de FGC. En aquests moments, quan la temporada encara no ha acabat, ja té un 37% més de visites que la campanya 2024-2025. En conjunt, en aquests moments de la temporada, les estacions d’FGC ja tenen un 20% més de persones visitants que el mateix període de l’any passat. A Vallter, l'increment és del 24% i a Espot, d'un 22%. De fet, a hores d'ara ja s’han superat els esquiadors que es van assolir durant tota la temporada passada, que va ser de les més llargues dels darrers anys.
Fonts de la companyia ferroviària asseguren que la temporada d’hivern 2025-2026 a les seves estacions d’esquí i muntanya està sent "històrica". Les precipitacions en forma de neu, ja presents des de començaments de desembre, han deixat acumulats de rècord que superen els 6 metres a Vallter i 5 a Boí Taüll. També els gruixos màxims actuals a les estacions són dels més alts dels darrers 10 anys: entre els 2 i els 3,3 metres de neu de bona qualitat. Són xifres rècord a Catalunya, però també entre les estacions espanyoles i europees. Algunes estacions d’FGC estan situades entre les cinc amb més neu aquesta temporada.
Tota aquesta quantitat de neu ha portat més esquiadors a les estacions. En la recta final de la temporada, les xifres de persones que han visitat les estacions de Pirineu 365 són de rècord. El màxim es va assolir el cap de setmana del 21 i 22 de febrer, quan es van superar els 20.000 esquiadors diaris. Dissabte en van ser 22.585, i diumenge, 20.096. En total, per tant, es van superar les 42.000 persones durant el cap de setmana, una dada que no s’havia aconseguit mai.
De fet, un màxim de més de 20.000 esquiadors en un dia era el rècord que hi havia fins ara. Va ser el febrer de 2023, quan les sis estacions d’FGC van tenir 20.276 persones esquiant. Aquesta temporada 25-26, els 20.000 esquiadors diaris s’han superat en set ocasions. (El 21 de febrer s’ha assolit el màxim històric d’un dia fins ara, amb 22.585 esquiadors).
