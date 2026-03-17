Bellver de Cerdanya impulsa una reforma urbanística que ha de frenar la supremacia de les segones residències
El municipi que ha liderat la construcció d'obra nova a la Cerdanya els últims anys, amb un índex sis vegades més alt que la mitjana nacional, es proposa fomentar la primera residència i els equipaments
Bellver de Cerdanya, un dels municipis que més ha crescut urbanísticament a la comarca en els últims anys, vol redefinir el seu model de desenvolupament. El poble ha encapçalat a la Cerdanya el rànquing de construcció d’obra nova a Catalunya, amb un ritme que sextuplica la mitjana estatal: uns dotze habitatges nous per cada mil habitants, quan la mitjana a escala nacional se situa al voltant dels dos. Davant d’aquest context, l’Ajuntament està elaborant un nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) amb la voluntat de posar fre al creixement desmesurat i prioritzar l’habitatge de primera residència.
El consistori treballa en aquest nou planejament després de gairebé vint anys en què l’anterior intent de POUM no va arribar a culminar el procés d’aprovació. L’equip de govern considera que és imprescindible actualitzar la normativa urbanística per adaptar-la a les necessitats actuals del municipi, amb l’objectiu d’afavorir la residència habitual, ampliar els equipaments públics i facilitar la implantació de comerços i activitats professionals, tal com ha explicat el govern local a Pirineus TV.
Actualment, Bellver de Cerdanya és també un dels municipis de la Cerdanya on s’ha edificat més en l’última dècada. Tot i això, només al voltant del 40% dels habitatges estan ocupats durant tot l’any. La resta s’utilitzen principalment com a segones residències o allotjaments temporals, una situació que el nou planejament vol corregir.
El regidor d’Urbanisme, Josep Maria Roig, explica que bona part de les promocions que s’estan construint avui responen a planejaments molt antics. “Tot el que s’està edificant ara es basa en les normes subsidiàries de 1983, reforçades amb el text de 1992. Són desenvolupaments que ja estaven previstos i en alguns casos fins i tot amb projectes d’urbanització aprovats, de manera que no es poden aturar”, assenyala en unes declaracions a Pirineus TV.
Segons Josep Maria Roig, el nou POUM vol introduir criteris diferents per orientar el creixement futur. “La nostra voluntat és controlar el creixement urbanístic i apostar per habitatges destinats a primera residència. També necessitem espais per a equipaments, zones d’aparcament i locals comercials perquè s’hi puguin instal·lar professionals o petits negocis. Això ha d’ajudar que la gent del municipi no hagi de marxar i que altres persones s’hi puguin establir”, destaca.
Entre les actuacions que es plantegen també hi ha la possibilitat de traslladar el camp de futbol a un espai més adequat i generar noves zones destinades a serveis municipals.
Pel que fa a la distribució del creixement, el document inicial preveu que, dels prop de vint nuclis que formen el municipi, Bellver i Riu de Santa Maria siguin els que assumeixin una part més important del desenvolupament urbanístic en els pròxims anys.
L’Avanç del POUM es troba actualment en fase d’exposició pública. Des del consistori s’ha fet una crida a la participació ciutadana perquè els veïns puguin aportar idees i suggeriments abans que el document avanci en la seva tramitació. “Animem tothom a presentar observacions. No només qüestions particulars, sinó també reflexions sobre quin model de poble i de territori volem per al futur de Bellver de Cerdanya i de la Cerdanya”, apunta Roig.
Un cop finalitzat aquest període de participació i analitzades les aportacions rebudes, l’Ajuntament preveu redactar aquest mateix any el document d’aprovació inicial del POUM. El text tornarà a exposar-se públicament perquè s’hi puguin presentar al·legacions abans de continuar el procés fins a la seva aprovació definitiva. El nou planejament haurà de marcar les directrius urbanístiques del municipi durant les pròximes dues dècades.
