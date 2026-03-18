APTITUDE-PROXI, un projecte europeu per promoure un envelliment saludable a la Cerdanya
Una iniciativa transfronterera entre Andorra, França i Catalunya aplica l’estratègia ICOPE per promoure la salut i l'activitat a la tercera edat
APTITUDE-PROXI és una iniciativa transfronterera que connecta Andorra, França i Espanya amb l’objectiu d’aplicar estratègies innovadores per a envellir millor. Iniciat el 2024 i previst fins a finals de 2026, el projecte segueix l’estratègia ICOPE (Integrated Care for Older People) de l’Organització Mundial de la Salut (OMS), que promou un envelliment saludable a través de l’avaluació i seguiment de la capacitat intrínseca de les persones grans. Aquesta capacitat inclou aspectes físics i mentals com la mobilitat, la funció cognitiva, la salut psicològica, la visió, l’audició i la vitalitat general.
A la Cerdanya, l’Àrea Bàsica de Salut de la Cerdanya de la Fundació Hospital de Puigcerdà lidera la implementació, juntament amb el GCS Pôle Sanitaire Cerdan i el Contrat Local de Santé Montagnes Catalanes. La col·laboració transfronterera i la implicació dels equips sanitaris permeten adaptar el projecte a les necessitats locals i desplegar un model preventiu i de promoció de la salut dins del marc del programa europeu Interreg POCTEFA.
El projecte inclou avaluacions individualitzades i el seguiment de la salut integral dels participants, amb un enfocament que afavoreix l’envelliment actiu i la prevenció de la dependència. Així, es promou la coordinació entre professionals sanitaris i comunitaris, tot reforçant la qualitat assistencial i l’atenció centrada en la persona.
L’acte de presentació a la Cerdanya tindrà lloc dilluns, 23 de març de 2026, a les 10.30 h a la sala d’actes del Museu de Llívia. Durant la jornada es presentaran els equips professionals que porten a terme el projecte a la Cerdanya francesa i catalana, així com els objectius i les actuacions previstes en aquesta fase inicial. La Dra. Pilar Lladser Gonzalo, especialista en medicina del son, oferirà la conferència “Envellir bé? Comença per dormir millor”, aprofundint en la relació entre el descans nocturn i la salut integral.
L’acte inaugural és obert a tota la comunitat a partir de 60 anys i constitueix una oportunitat per conèixer de primera mà un model innovador de prevenció i promoció de la salut. Les persones interessades poden posar-se en contacte amb l’organització a través del correu abscerdanya@fhp.cat o del telèfon 972 880 150 ext. 5182.
APTITUDE-PROXI inicia així oficialment el seu desplegament a la Cerdanya, reforçant la coordinació transfronterera i posant la salut i el benestar de la població gran al centre de la seva acció.
