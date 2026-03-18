El Cerdanya Film Festival porta al Berguedà el Laboratori de Cinema a la Neu
El programa inclou entre divendres i diumenge xerrades, mentories i deu projectes seleccionats amb una seixantena de participants
ACN
La Fundació Cerdanya Cinema impulsa una nova estada presencial d'hivern del Laboratori de Creació Audiovisual del Cerdanya Film Festival als Pirineus catalans. Guardiola de Berguedà serà el punt neuràlgic d'una programació que comença aquest divendres i s'allargarà fins aquest diumenge. Comptarà amb un programa d'activitats que van des de ponències amb professionals, mentories i activitats a l'aire lliure i experiències tècniques a la neu. L'objectiu final és "la descoberta i capacitació tècnica" en alta muntanya, paratges naturals, neu o condicions extremes així com el suport a projectes audiovisuals en desenvolupament. Enguany, hi ha deu projectes seleccionats.
El Laboratori, que porta a terme la seva part presencial d’hivern aquest cap de setmana, inclourà activitats a la zona de Coll de Pal i un circuit d’orientació i dinàmiques a la neu a La Molina, a banda de formacions específiques i ponències. Hi participen una seixantena de persones, entre representants de projectes, professionals del sector audiovisual i empreses productores.
El director del Cerdanya Film Festival i impulsor del laboratori, Jordi Forcada, explica que estan molt satisfets pel "talent" dels professionals que hi participaran i que la programació està "molt enfocada" en la "tecnificació" dels rodatges en espais de muntanya i entorns nevats. Creu que la bona acollida que està tenint el laboratori arriba en un moment d'"enorme potencial" de rodatges a Catalunya i a la "necessitat real d'espais com aquest" al Pirineu. "Volem que generi millores en els projectes i noves sinergies de col·laboració i nous productes per a les pantalles i estem segurs que tindrà un impacte real i important en el cinema al Pirineu i estem molt il·lusionats de poder-ho compartir amb tot el sector".
Una desena de projectes escollits
En total, s’han seleccionat 10 projectes de llargmetratges i curtmetratges, tant de ficció com de documental, que gaudeixen a més a més d’un seguiment per part de mentors especialitzats. Els projectes escollits tenen el suport d’una productora catalana, han d'incloure una mirada de gènere i han de demostrar el compromís amb la carta de rodatges sostenibles (ICEC – Catalunya Film Commission) mitjançant un pla específic.
Entre els projectes audiovisuals hi ha el llargmetratge de ficció 'Cors de paper' de José Luis López que es rodarà íntegrament als Pirineus amb Francesc Orella, Nora Navas i Maria Molins; el llargmetratge 'Mirvia', dirigit per l’actriu Marina Gatell; el curt documental 'Em dic Josep', sobre el miner de Saldes Josep Ordiales, de Tiago Bolívar; o el documental 'El Pozo Azul' d’Eliseo Belzunce, sobre espeleobusseig.
Pel que fa als mentors d'aquesta edició, figuren noms com Tono Falguera – productor entre d'altres de 'Balandrau', Josep Maria Civit, director de fotografia i membre de la junta de l'Acadèmia del Cinema i guanyador d'un Goya;
Durant el cap de setmana es faran sessions presencials i de consultoria entre els participants, un 'pitch' amb els productors i formacions sobre el terreny de la mà d’experts. I entre les ponències destaca la que oferirà Josep Maria Civit, sobre rodatge amb llum natural; una sobre coproducció amb Stephanie von Lukowicz, i una ponència amb Tono Folguera i un taula rodona amb Montse Armengol (3Cat) per parlar dels rodatges i les pel·lícules de muntanya des dels punts de vista de la ficció i del documental, explorant també el cas i l’èxit de 'Balandrau' en ambdós formats.
El Laboratori de Creació Audiovisual té el suport del Ministeri de Cultura, l’Institut Català de les Empreses culturals, del Departament de Cultura i del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya i de les Diputacions de Girona, Lleida i Barcelona.
La iniciativa forma part del programa de suport professional al sector audiovisual que executa la Fundació Cerdanya Cinema en el marc de l’àmbit pirinenc i transfronterer, com a complement del Cerdanya Film Festival (festival qualificador pels Premis Goya).
- El nom de nena que triomfa a Catalunya i que un estudi etiqueta com el més bonic del món
- Més de 60 euros per deixar el carregador del mòbil connectat: les despeses invisibles que buiden la butxaca dels espanyols
- S’enfronta a 11 anys de presó per quedar-se una masia de Manresa amb documents falsos
- Els jubilats amb dos fills o més poden reclamar endarreriments pel complement de maternitat
- Ampli dispositiu dels Mossos a Igualada en un operatiu a la plaça del Rei
- Rosalía demana perdó per les seves paraules sobre Picasso: 'No sabia que hi havia casos reals de maltractament
- Els Mossos detenen un grup de menors que va robar i amenaçar un nen a Sant Joan de Vilatorrada
- En el primer tren de Barcelona a Tarragona que passa pel tram de l'accident de Gelida: 'No tenia ni idea de les obres