La Collada de Toses a la Cerdanya té el quart tram més perillós de la xarxa de carreteres de l’estat
L'Eix Pirinenc concentra 2 punts quilomètrics entre els 10 amb un índex de perillositat mitjà més alt
El punt quilomètric 165 de l’N-260, al tram de la Cerdanya de la Collada de Toses, és el quart punt més perillós de la Xarxa de Carreteres de tot l’Estat, i el més perillós de Catalunya.
Però és que a més a més, 4 quilòmetres abans, el quilòmetre 161, és el 8è de l’Estat i el segon punt negre de Catalunya segons una classificació per índex de perillositat.
Un informe d’Automovilistas Europeos Asociados (AEA) que ha analitzat la perillositat de la Xarxa de Carreteres de l'Estat durant el quinquenni 2020-2024 a partir de les últimes dades disponibles del Ministeri de Transports, el tram ceretà de l’N-260 concentra 5 punts negres de la llista de 45 que hi ha a Catalunya.
La classificació es fa calculant l’índex de perillositat mitjà, tenint en compte el nombre d’accidents amb víctimes comptabilitzats en el tram d'1 quilòmetre de carretera i el nombre de vehicles que passen diàriament per aquella carretera.
Així, el tram amb l’índex de perillositat mitjà més elevat de Catalunya és al punt quilomètric 165, a Alp, a la collada de Toses, que ocupa el quart lloc del rànquing estatal amb un IPM de 852,4.
Això significa que amb una intensitat mitjana diària de 275 vehicles, aquest quilòmetre de carretera ha registrat 4 accidents amb 1 víctima cadascun. Es considera víctima, a efectes d’aquest estudi, qualsevol ferit lleu o greu, o víctima mortal.
També en aquest mateix àmbit hi apareix el quilòmetre 161, també a Alp, que és vuitè a la classificació amb un IPM de 639,3: amb la mateixa intensitat mitjana diària de 275 vehicles, aquest quilòmetre de carretera ha registrat 3 accidents amb 4 víctimes en total.
I a aquesta llista cal afegir els llocs 47, 48 i 49 de la llista de punts negres de l’Estat els quilòmetres 156, 167 i 175 de la mateixa carretera, sempre en el terme d'Alp, tots tres amb un índex de perillositat mitjà de 213,1.
Ara bé, la perillositat no sempre coincideix amb el nombre més alt de sinistres. Una de les dades més rellevants de l’informe és que alguns dels trams amb més perillositat suporten una intensitat mitjana diària molt baixa. És el cas dels punts situats a la collada de Toses, dins del terme d’Alp, amb només 275 vehicles al dia, però amb índexs molt elevats.
En el conjunt de Catalunya, l’informe localitza 45 trams especialment conflictius, amb 562 accidents amb víctimes i 752 víctimes. Girona, amb els seus 13 trams, concentra prop del 29% dels punts negres catalans, però al voltant de l’11,7% dels accidents amb víctimes i de l’11,4% de les víctimes.
En la selecció dels trams més perillosos d'Espanya, AEA ha tingut en compte els trams d'un quilòmetre de carreteres de la Xarxa de l'Estat amb un índex de perillositat mitjà en els cinc últims anys igual o superior a 82, és a dir, trams de carretera que almenys tinguessin un índex de perillositat deu vegades superior al de la mitjana.
Subscriu-te per seguir llegint
