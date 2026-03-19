Un grup de veïns de Bellver s'oposa al nou planejament urbanístic i qüestiona que vulgui prioritzar la primera residència
Els opositors al nou POUM alerten que preveu 735 habitatges nous fins el 2043, amb 452 concentrats a Bellver i una expansió urbana en diversos nuclis del municipi
Un grup de veïns de Bellver de Cerdanya ha anunciat la presentació d'una al·legació col·lectiva contra el nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM), en la qual qüestiona obertament la tesi defensada per l’Ajuntament que el plantejament urbanístic proposat serveixi per prioritzar la primera residència i fomentar el teixit econòmic local. Segons aquest col·lectiu, el document “no garanteix en cap cas aquests objectius” i, per contra, pot afavorir encara més la pressió immobiliària vinculada a la segona residència i a la inversió turística.
El col·lectiu ha realitzat un acte al centre cívic de Bellver de Cerdanya amb l'assistència de 150 veïns, en què es s'ha exposat el POUM i s'ha detallat les "contradiccions, buits i errors", així com la "deriva expansionista" d’alguns dels escenaris proposats que impulsa el consistori, tal com han explicat des del grup de veïns. Segons els impulsors de l'al·legació, el pla planteja tallers participatius que no s’han complert, unes expectatives de creixement poblacional desproporcionades en relació amb l’evolució del darrer segle, i una ocupació de territori amb finalitats constructives que només es justificaria si es pretén allotjar aquesta població en habitatges unifamiliars amb jardí. Els propers dies es lliurarà a l’Ajuntament una al·legació col·lectiva en què es reclama, entre altres punts, no aprovar l’avanç del pla, activar un procés real de participació i apostar per un model que blindi l’habitatge assequible.
La tesi de l'al·legació
El document, presentat durant el període d’exposició pública, resumeix en format divulgatiu les principals crítiques al planejament. Els veïns alerten que el model proposat —especialment l’anomenat “Escenari 2”, que preveu fins a 735 nous habitatges fins al 2043— parteix d’una diagnosi errònia del mercat residencial local. En aquest sentit, rebutgen l’argument municipal segons el qual un augment de l’oferta d’habitatge contribuiria a contenir els preus. “En zones com la Cerdanya, amb una forta demanda turística, construir més no fa baixar els preus, sinó que atrau més compradors no residents”, sostenen.
Una de les dades que posen sobre la taula és que menys del 40% dels habitatges del municipi són de primera residència. Amb aquest context, adverteixen que una ampliació significativa del parc sense mecanismes de control podria agreujar encara més el desequilibri existent.
Les al·legacions també carreguen contra el procés de participació ciutadana. Segons denuncien, el mateix POUM preveia tallers, debats i entrevistes amb agents locals que “no s’han dut a terme de manera visible”. L’únic canal habilitat ha estat, afirmen, un qüestionari en línia amb 239 respostes, xifra que representa aproximadament un 11% de la població empadronada. Al nucli de Bellver, on es concentra bona part del creixement previst, la participació hauria estat només del 6%.
El col·lectiu considera que aquesta manca de participació invalida, en part, les conclusions del document, i denuncia una contradicció clara entre el que expressa la ciutadania i el model final proposat. En concret, assenyalen que una majoria dels enquestats es mostrava partidària de limitar el creixement en sòl nou i prioritzar intervencions dins dels nuclis existents, mentre que el pla aposta per ampliar perímetres urbanitzables.
Un altre dels eixos de crítica és l’absència d’una estratègia clara per mobilitzar el parc d’habitatge ja existent. Els veïns recorden que al municipi hi ha nombrosos immobles buits, en desús o en estat de degradació, i defensen que la prioritat hauria de ser la rehabilitació abans que la classificació de nou sòl urbanitzable. En aquesta línia, apunten que el ritme de construcció dels darrers anys ja permetria assolir un creixement considerable sense necessitat de noves expansions.
En l’apartat de propostes, les al·legacions reclamen que no s’aprovi l’Avanç en la seva forma actual i que s’obri un procés participatiu “real i vinculant”. També demanen explorar un escenari alternatiu que redueixi el sòl urbanitzable —un “Escenari -1”— i que posi al centre la rehabilitació, la protecció del sòl agrari i forestal i la limitació de l’habitatge turístic.
Finalment, el document insisteix en la necessitat d’incorporar instruments efectius per garantir l’accés a l’habitatge, com ara quotes obligatòries d’habitatge protegit, una regulació més restrictiva dels habitatges d’ús turístic i mecanismes municipals de tanteig i retracte. “Demanem un POUM que defensi el dret a quedar-se al poble”, conclou el text, que adverteix del risc que Bellver esdevingui “un espai orientat principalment a la inversió i al turisme”.
Líder nacional en obra nova
Bellver de Cerdanya s’ha consolidat en els darrers anys com un dels municipis amb més dinamisme urbanístic de la comarca i el país. Ara afronta el repte de replantejar el seu model de creixement. El municipi ha liderat a la Cerdanya la construcció d’obra nova, amb un ritme molt per sobre de la mitjana nacional: dotze habitatges nous per cada mil habitants, una xifra que multiplica per sis els valors habituals al conjunt del país, situats entorn dels dos. En aquest escenari, el consistori impulsa la redacció d’un nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) amb l’objectiu declarat de contenir l’expansió i reforçar el pes de l’habitatge destinat a primera residència, segons ha remarcat el mateix equip de govern.
