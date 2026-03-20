Puigcerdà activa un pla urgent per arreglar provisionalment els carrers amb més forats
L’Ajuntament actua en una vintena de punts de la vila, Age i Vilallobent enmig de les queixes recurrents per l’estat del paviment, un dels reptes del mandat
L’Ajuntament de Puigcerdà ha iniciat una nova campanya de manteniment del ferm amb actuacions puntuals en diversos carrers del municipi per reparar desperfectes i millorar la seguretat. Els treballs, de caràcter provisional, s’han fet amb asfalt en fred, una tècnica que permet intervenir de manera immediata en els punts més malmesos.
Les tasques s’han desplegat en prop d’una vintena d’ubicacions repartides entre Puigcerdà, Age i Vilallobent. Entre els espais on s’ha actuat hi ha el Passeig de la Sèquia, el Camí d’Ur, el barri de Sant Julià, el polígon industrial o el carrer dels Ferrers, entre altres zones amb el paviment deteriorat.
Aquesta actuació arriba en un context en què l’estat dels carrers ha estat motiu de queixes per part de veïns i conductors. En els darrers mesos, diversos punts de la vila han presentat forats i irregularitats al ferm, una problemàtica que ha anat apareixent de manera recurrent i que ha obligat el consistori a fer intervencions ràpides per evitar riscos.
Segons fonts municipals, l’objectiu principal és garantir la seguretat tant de vehicles com de vianants, especialment en aquells trams on el desgast del paviment pot provocar incidències. Tot i això, el consistori admet que aquestes actuacions són provisionals i que caldrà abordar millores més estructurals.
En aquest sentit, l’Ajuntament treballa en la planificació d’intervencions definitives que permetin renovar el ferm en diversos carrers i evitar que els desperfectes es repeteixin amb el pas del temps. Aquestes actuacions futures haurien de donar resposta a una problemàtica que s’ha fet visible en diferents punts del municipi.
Amb aquesta campanya, el consistori busca donar una resposta immediata a les incidències més urgents mentre avança en una estratègia de manteniment més àmplia per al conjunt de la xarxa viària urbana.
