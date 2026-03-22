El servei de Renfe amb autocars col·lapsa la plaça de l'estació de Puigcerdà
La coincidència de línies al mateix lloc crea embussos cada dia i Ajuntament i Adif s'emplacen per recuperar el projecte d'una terminal d'autobusos
El tall de la línia R3 de Rodalies, que ha obligat Renfe a substituir el servei ferroviari per transport per carretera, ha evidenciat la manca d’una estació d’autobusos. La situació es fa especialment visible a la plaça de l’Estació, un espai reduït que ha d’absorbir simultàniament els autobusos habilitats per Renfe i els serveis regulars de companyies com Alsa a la Cerdanya i les línies que connecten amb Barcelona i la Seu d’Urgell. Alhora, també hi passen sovint els autocars de grups escolars que fan Setmana Blanca a la Cerdanya. Així, en diversos moments del dia, la coincidència de fins a quatre o cinc autocars davant l'estació de Renfe, la qual cosa provoca problemes de circulació i saturació de l’espai urbà.
Davant d'aquesta situació, l'Ajuntament ha encarregat als seus serveis tècnics la recuperació d'un antic projecte per fer la terminal d'autobusos i, alhora, ha reprès el contacte amb Adif per fer-la. L'alcalde de Puigcerdà, Joan Manel Serra, ha explicat que en aquesta trobada es plantejarà no tan sols la construcció de la reclamada estació d'autobusos, sobre la qual ha coincidit que l'actual situació demostra que és necessària, sinó que també una reordenació de l'entorn amb noves zones verdes. En la reunió amb Adif l'Ajuntament també plantejarà altres projectes pendents a la capital cerdana.
Aquest escenari no és nou però s’ha intensificat arran del tall ferroviari. La concentració d'autocars en un punt pensat originalment com a zona d’accés a l’estació de tren genera dificultats tant per als usuaris del transport públic com per als veïns i conductors que circulen per la zona. En aquest sentit, els taxis queden sovint bloquejats pels autocars.
Fa deu anys, un projecte pendent al costat de la Renfe
La problemàtica torna a plantejar entre usuaris del transport públic i conductors la necessitat de construir una estació d’autobusos a la capital cerdana. En aquest sentit, l'Ajuntament va activar en anteriors mandats la proposta de construir una terminal d'autocars en el solar contigu a l’estació de tren, un espai propietat d’ADIF.
Aquest projecte permetria ordenar el servei de transport per carretera, centralitzar les arribades i sortides d’autobusos i descongestionar la plaça actual. A més, facilitaria una millor connexió intermodal entre tren i autobús, un aspecte clau en un territori de muntanya amb una forta dependència del transport públic. Malgrat això, la iniciativa no s’ha materialitzat i la manca d’aquest equipament es fa evident en situacions excepcionals com l’actual. Igualment, els usuaris no disposen d'un espai d'espera i han de recórrer a la sala d'entrada de l'estació de Renfe, des d'on no veuen la circulació dels autobusos.
Aquest escenari ha posat de manifest la mancança d'una d’infraestructura, que sí te la Seu d'Urgell i Ripoll, en un municipi que actua com a node de mobilitat de la Cerdanya i el Pirineu. L’augment de la demanda de transport, tant per part de residents com de visitants que ha triplicat les xifres de viatgers en els últims quatre anys, contrasta amb la limitació d’espais per gestionar-la.
L’any 2016 l’Ajuntament de Puigcerdà disposava d’una proposta arquitectònica per construir l'estació d’autobusos al costat de la de Renfe i havia iniciat negociacions amb ADIF per tirar endavant el projecte. El plantejament preveia un edifici amb andanes cobertes i un espai amb sales d’espera, oficines i serveis, aprofitant el solar existent a l’entrada del nucli urbà.
En aquell moment, consistori i ens ferroviari ultimaven converses per arribar a un acord que permetés executar l’obra, incloent també una reordenació urbanística dels terrenys adjacents. Tot i l’avanç de les negociacions, la infraestructura no es va arribar a materialitzar, i una dècada després la manca d’una estació d’autobusos continuava sent una assignatura pendent que es fa evident en episodis com el tall de l’R3.
