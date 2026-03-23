Ampliació de la C-16: pels berguedans o pels segons residents de la Cerdanya?
La plataforma ecologista i social Pirineu Viu nega que el projecte resolgui problemes locals de circulació i denuncia que les agreujarà amb més cotxes i pressió turística
ACN
Pirineu Viu ha mostrat el seu rebuig a l'ampliació de la C-16 entre Berga i Bagà anunciada aquest divendres pel Govern. La plataforma considera que el projecte "és una via concebuda per canalitzar fluxos de visitants des de l'àrea metropolitana de Barcelona cap al Pirineu" i no a una infraestructura pensada per respondre a les necessitats quotidianes de mobilitat. L'entitat també alerta que ampliar la capacitat de la C-16 "no resoldrà el problema de fons", sinó que "el reforçarà amb més cotxes a la carretera i més pressió turística". Així, l'entitat convida als alcaldes del Berguedà "a fer un front comú amb els veïns del Pirineu" per fer front "al col·lapse" que es produeix durant els caps de setmana.
L'entitat creu que les obres contribuiran a "un model basat en el turisme massiu, l'especulació urbanística i el benefici de les grans concessionàries". D'aquesta manera, Pirineu Viu defensa la necessitat de deixar enrere la vella economia del turisme i el totxo i apostar per una “nova economia pirinenca” basada en la resiliència econòmica, social i ambiental.
En aquest sentit, la plataforma reclama que “en lloc de destinar 500 milions d’euros a ampliar la C-16 per portar més turistes al Pirineu, aquests recursos s'haurien de destinar a millorar la mobilitat entre pobles i valls intrapirinenques com una aposta fonamental per construir un model econòmic fort i resilient”.
- «Catalunya ha defenestrat Pujol d’una manera implacable; jo no he vist càstigs així a Espanya»
- “Ara entenc que Déu ja em preparava per a una missió més gran”
- Cues a banda i banda de la carretera de Vic en la inauguració del local de la cadena viral Tacos Galos a Manresa
- De les estrelles Michelin a un forn al Moianès: la història de Román, que ha deixat El Celler de Can Roca per impulsar el seu propi negoci
- L’asfalt vermell que fa frenar els conductors: la fórmula que vol salvar animals i evitar accidents
- Pirineu Viu rebutja l'ampliació de la C-16 alertant que provocarà «més pressió turística»
- El servei de Renfe amb autocars col·lapsa la plaça de l'estació de Puigcerdà
- El cementiri xinès de Monistrol de Calders s’inspirarà en el singular Roques Blanques