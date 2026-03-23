La Cerdanya redueix en un any el 37% les cases noves en construcció
La comarca lidera el mercat al Pirineu amb la compravenda de 95 habitatges nous i 279 d'antics durant el 2025
L’Associació de Promotors de Catalunya (APCE), l’Ajuntament de Puigcerdà i CaixaBank han analitzat aquest matí la conjuntura immobiliària a l’Àmbit de l’Alt Pirineu i Aran, durant la sessió “Conjuntura Immobiliària Residencial: Alt Pirineu i Aran”, celebrada a la Biblioteca Comtat de Cerdanya de Puigcerdà. La jornada ha aplegat nombrosos representants d’empreses promotores i constructores de la comarca i ha comptat amb la participació de Marc Torrent, director general de l’APCE, Francesc Castelló, del Centre d’Empreses Negoci Immobiliari de CaixaBank, i Àngel Llobell, regidor d’Hisenda de l’Ajuntament de Puigcerdà, que ha fet la cloenda de l’acte.
Segons les dades presentades, la Cerdanya va registrar el 2025 104 habitatges iniciats, una xifra que suposa una davallada del 37,3 % respecte del 2024, però va destacar en nombre d’habitatges acabats, amb 217 unitats finalitzades, un increment del 53,9 % interanual. Aquesta dinàmica evidencia que, tot i que l’inici de noves promocions va disminuir, la finalització d’obres va créixer, reforçant el parc residencial disponible a la comarca.
A la capital comarcal, Puigcerdà, es van iniciar 31 habitatges el 2025, un augment del 82 % respecte l’any anterior. Pel que fa als habitatges acabats, se’n van registrar 20, una disminució del 5 % interanual. Pel que fa a la compravenda, Puigcerdà va anotar fins al tercer trimestre 14 habitatges nous i 69 habitatges usats, situant-se com una de les capitals més actives de l’Àmbit de l’Alt Pirineu i Aran, per darrere de Vielha e Mijaran (97 habitatges usats) i la Seu d’Urgell (92 habitatges usats).
A escala comarcal, la Cerdanya lidera les dades de compravenda, amb 95 habitatges nous i 279 habitatges usats, per davant de l’Alt Urgell (41 habitatges nous i 153 habitatges usats) i la Val d’Aran (55 habitatges nous i 246 habitatges usats). Aquestes xifres indiquen que, tot i les dificultats en l’inici de noves promocions, el mercat d’habitatge de segona mà continua sent molt actiu.
Pel que fa a la producció d’habitatge en altres capitals de l’Àmbit de l’Alt Pirineu i Aran, la Seu d’Urgell va iniciar 47 habitatges i no va acabar cap habitatge el 2025, mentre que Vielha e Mijaran va iniciar 32 habitatges, una davallada del 26 % respecte de l’any anterior, i va acabar 16 habitatges, un increment del 7 % interanual.
En relació amb l’oferta de nova promoció a nivell de la província de Lleida, durant el 2025 es van iniciar 710 habitatges, un descens del 15,6 % respecte de 2024, mentre que els habitatges acabats van ser 542, un 11,6 % menys que l’any anterior. Actualment, hi ha 43 noves promocions en oferta, amb un total de 813 habitatges, dels quals un 22,1 % (180 unitats) encara estan a la venda.
Els representants de l’APCE i de CaixaBank, juntament amb el regidor d’Hisenda de l’Ajuntament de Puigcerdà, han destacat la importància de conèixer la conjuntura immobiliària per planificar noves promocions i adaptar-les a la demanda real, especialment a la Cerdanya, on l’equilibri entre habitatge nou i habitatge acabat és clau per sostenir el mercat local. També s'ha posat de manifest la necessitat de combinar el desenvolupament residencial amb la conservació del paisatge i l’entorn natural, donada la singularitat territorial de la comarca.
La jornada ha servit, a més, per analitzar l’evolució dels preus, l’activitat promotora i les perspectives per a empreses de construcció, subratllant que, malgrat les variacions interanuals, la Cerdanya manté un mercat actiu amb un volum significatiu de compravendes, especialment d’habitatges usats, que continuen representant la major part de les operacions registrades.
