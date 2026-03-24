El llac de Puigcerdà acollirà el segon Mercat Saludable el 7 d'abril
La trobada sobre hàbits i alimentació oberta a a ciutadania fomentarà la vida equilibrada el dia set d’abril amb activitats i parades al Parc Shierbeck
La Cerdanya posarà el focus en la promoció de la salut amb la segona edició del Mercat Saludable, una proposta que es farà el 7 d’abril al parc Schierbeck de Puigcerdà. La iniciativa dona continuïtat a l’experiència iniciada l’any passat i vol consolidar-se com un espai de referència per fomentar hàbits saludables entre la població.
L’activitat l'impulsen l’Àrea Bàsica de Salut de la Cerdanya de la Fundació Hospital de Puigcerdà, amb la col·laboració de l’Hospital de Cerdanya, el Consell Comarcal de Cerdanya, el Consell Esportiu de Cerdanya i el Museu de Llívia, en una mostra de treball conjunt entre institucions sanitàries, educatives i socials del territori.
El Mercat Saludable s’emmarca en la celebració del Dia Mundial de l’Activitat Física, el 6 d’abril, i el Dia Mundial de la Salut, l’endemà, i té com a objectiu sensibilitzar la ciutadania sobre la importància de cuidar el cos i la ment a través d’hàbits quotidians.
La proposta manté el format de la primera edició i oferirà un recorregut participatiu d’entre 30 i 45 minuts. Al llarg de l’espai, els assistents podran visitar diverses parades temàtiques centrades en àmbits com l’alimentació saludable, el benestar emocional, la fisioteràpia, l’activitat física, els serveis socials, l’ús medicinal de les plantes o la higiene bucodental.
A més d’estar obert a tota la ciutadania, el mercat té una clara vocació educativa. En aquest sentit, l’organització recomana especialment la participació d’alumnes de cicle mitjà i superior de primària, per tal que puguin aprofitar els continguts pedagògics de l’activitat. Per això, s’ha fet una crida als centres educatius de la comarca, tant escoles com instituts, perquè s’hi sumin.
L’activitat es desenvoluparà entre les 9.30 i les 13.00 hores al parc Schierbeck, tot i que, en cas de mal temps, es traslladarà al poliesportiu municipal.
Amb aquesta segona edició, les institucions cerdanes refermen el seu compromís amb la promoció de la salut i el benestar, apostant per iniciatives de proximitat que impliquin la ciutadania i fomentin estils de vida més saludables.
