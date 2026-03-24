Miyagi, el bar de tapes japonés a peu del llac de Puigcerdà
El local, que va obrir l'abril del 2025, ofereix plats de la cuina nipona en un dels indrets més coneguts de la Cerdanya
A dins de Miyagi, la fusta, els fanalets de paper i les teles penjades creen una atmosfera que sembla desplaçar el visitant a un local de restauració discret de Tòquio. Però només cal sortir per la porta per tornar sobtadament a la realitat: a l'exterior t'acull la imatge tranquil·la del llac de Puigcerdà, un dels paisatges més icònics de la Cerdanya.
La caseta del llac, que anteriorment havia estat cafeteria i creperia, va aixecar la persiana l’abril del 2025 com a izakaya, l'equivalent a un bar de tapes, però, en aquest cas, japonès. La carta del negoci combina plats populars de la cuina nipona com brotxetes, udon, okonomiyaki, takoyaki o tempura, amb opcions veganes i una aposta creixent pel sushi.
Un dels grans atractius del local és, sens dubte, l’ambientació. Des de les decoracions fins als utensilis de cuina, sumat a les vistes privilegiades, converteixen el Miyagi en una proposta singular a la comarca: un petit tros de Japó encaixat en una de les postals més reconeixibles del Pirineu català.
El restaurant tanca de dilluns a dimecres, obrint únicament per al servei de sopar els dijous, i per a dinars i sopars de divendres a diumenge.
