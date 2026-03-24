Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Fàbrica Nova de ManresaCasa de les HortesAl·lèrgies a ManresaCas de tètanusJoan GarcíaDescomptes tren i metroCursa de la Dona de Manresa
instagramlinkedin

Miyagi, el bar de tapes japonés a peu del llac de Puigcerdà

El local, que va obrir l'abril del 2025, ofereix plats de la cuina nipona en un dels indrets més coneguts de la Cerdanya

La façana del restaurant japonès Miyagi

La façana del restaurant japonès Miyagi / Instagram

Alba Díaz

Alba Díaz

Manresa

A dins de Miyagi, la fusta, els fanalets de paper i les teles penjades creen una atmosfera que sembla desplaçar el visitant a un local de restauració discret de Tòquio. Però només cal sortir per la porta per tornar sobtadament a la realitat: a l'exterior t'acull la imatge tranquil·la del llac de Puigcerdà, un dels paisatges més icònics de la Cerdanya.

La caseta del llac, que anteriorment havia estat cafeteria i creperia, va aixecar la persiana l’abril del 2025 com a izakaya, l'equivalent a un bar de tapes, però, en aquest cas, japonès. La carta del negoci combina plats populars de la cuina nipona com brotxetes, udon, okonomiyaki, takoyaki o tempura, amb opcions veganes i una aposta creixent pel sushi.

Un dels grans atractius del local és, sens dubte, l’ambientació. Des de les decoracions fins als utensilis de cuina, sumat a les vistes privilegiades, converteixen el Miyagi en una proposta singular a la comarca: un petit tros de Japó encaixat en una de les postals més reconeixibles del Pirineu català.

El restaurant tanca de dilluns a dimecres, obrint únicament per al servei de sopar els dijous, i per a dinars i sopars de divendres a diumenge.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Miyagi, el bar de tapes japonés a peu del llac de Puigcerdà

Miyagi, el bar de tapes japonés a peu del llac de Puigcerdà

