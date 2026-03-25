Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Fira de l'Estudiant de ManresaCurs escolarVolta de CatalunyaEutanàsia de NoeliaCas de tètanusArnau ParísDescomptes tren i metro
instagramlinkedin

Construcció a la Cerdanya: per un model més sostenible

Professionals i empresaris completen una formació al Consell Comarcal sobre tècniques més eficients i respectuoses amb el medi ambient que facin el sector més competitiu

Una sessió de formació al Consell Comarcal

Una sessió de formació al Consell Comarcal / CCC

Miquel Spa

Miquel Spa

Puigcerdà

El Consell Comarcal de Cerdanya ha completat aquest mes de març el programa de formació en rehabilitació integral d’edificis, una iniciativa orientada a capacitar els professionals del sector en solucions innovadores i sostenibles. Durant el curs, els participants jhan aprofundit en estratègies com el model Passivhaus, la millora de l’envolupant tèrmica i sistemes energètics com l’aerotèrmia i la geotèrmia, així com criteris per assolir edificis nZEB i la protecció davant el radó.

Segons els responsables de la formació, es tracta d’una experiència completa que permet avançar cap a una construcció més eficient i respectuosa amb el medi ambient, oferint eines actualitzades per a professionals del sector.

El curs ha estat impartit pel Col·legi d’Arquitectura Tècnica de Barcelona (CATEB) i finançat per la Diputació de Lleida, emmarcant-se dins el pla d’acció per impulsar la competitivitat del sector de la construcció a la Cerdanya. Aquesta iniciativa és fruit de la col·laboració publico-privada entre el Consell Comarcal de la Cerdanya i Empresariat Cerdanya, amb l’objectiu de potenciar la formació especialitzada i la innovació en el territori.

Context: un sector en transformació

Els empresaris de la construcció de la Cerdanya s’han unit en els últims mesos per activar un projecte estratègic que faci el sector més competitiu, sostenible i amb una major qualitat d’oferta laboral, centrant-se en la denominada cadena de valor del sector.

Segons la patronal Empresariat Cerdanya, l’objectiu és dur a terme un procés de reflexió amb les empreses implicades, posar en marxa un pla d’accions que millori la competitivitat, l’ocupació i la sostenibilitat, i contribuir així a la millora del nivell de vida a llarg termini. La primera fase del projecte va començar amb una reunió que va reunir una quarantena de professionals —arquitectes, constructors, promotors, instal·ladors, empreses de materials i serveis immobiliaris— per analitzar la diagnosi preliminar de la cadena de valor.

L’anàlisi inicial va incloure 25 entrevistes a empreses representatives i el mapatge de 205 empreses que facturen conjuntament 135 milions d’euros i generen gairebé un miler de llocs de treball. Durant la trobada es van compartir oportunitats de futur i es van definir els reptes estratègics prioritaris, fomentant la col·laboració entre les empreses per afrontar els canvis i les tendències del sector.

Cap al futur

Els organitzadors de la formació i del projecte empresarial coincideixen en que es tracta d’un moment clau per consolidar un sector de la construcció més preparat, sostenible i innovador. La combinació de formació especialitzada i estratègia col·laborativa ha de permetre als professionals de la Cerdanya liderar la transició cap a edificis més eficients, ocupació de qualitat i una cadena de valor més competitiva.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents