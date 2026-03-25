Taller a la Cerdanya: com reconnectar amb la família
La iniciativa ofereix eines per reforçar el vincle de parella davant l’impacte de la rutina, la conciliació i el cansament del dia a dia
El Consell Comarcal de la Cerdanya ha organitzat un taller adreçat a famílies amb fills amb l’objectiu d’ajudar-les a reconnectar les seves relacions emocionals, sovint afectades pel ritme quotidià, les obligacions i les dificultats de conciliació.
La proposta, titulada “Hàbits imprescindibles per reconnectar amb la parella sent família”, vol donar eines pràctiques per afrontar el desgast que pot generar la rutina. Segons expliquen els impulsors, el cansament i les exigències del dia a dia fan que moltes parelles es vagin desconnectant progressivament, fet que repercuteix en la qualitat de la relació.
El taller anirà a càrrec d’Adrià Sonet, terapeuta Gestalt i fundador del projecte d’acompanyament a pares papadri.com, i abordarà estratègies per reforçar el vincle de parella en el context familiar.
L’activitat tindrà lloc el divendres 17 d’abril, de les 17.30 a les 19 hores, al Centre Cívic de Prats i Sansor. A més, s’oferirà servei de canguratge per facilitar l’assistència de les famílies interessades.
La iniciativa s’emmarca en les accions de suport a la criança i la corresponsabilitat impulsades des del territori, amb la voluntat de promoure el benestar emocional i la qualitat de vida de les famílies. Les inscripcions es poden fer prèviament a través del formulari habilitat per l’organització.
