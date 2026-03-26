Os bru a Catalunya: una població estable de 25 exemplars
Pel que fa a la reproducció, Catalunya només ha registrat 3 cadells aquest 2025, molt per sota dels 12 de l’any anterior.
La població d’os bru al Pirineu català es xifra en 54 exemplars el 2025, segons les dades recollides pel Grup de Seguiment Transfronterer de l’Os Bru (GSTOP), que agrupa la Generalitat de Catalunya, el Conselh Generau d’Aran, els governs d’Andorra, França i les comunitats de l’Aragó i Navarra. Del total, 23 són femelles (13 adultes, 8 subadultes i 2 cries), 30 mascles (20 adults, 9 subadults i 1 cria) i 1 individu de sexe no identificat. A més, els guardes de fauna de l’Alt Pallars van localitzar restes d’una femella subadulta que hauria mort l’any 2024.
A tot el Pirineu, el recompte és de 108 individus: 54 femelles, 52 mascles i 2 d’indefinits. Aquesta xifra representa el nombre mínim detectat anualment i mostra una tendència de creixement gradual en els darrers anys, amb ajustos retrospectius dels anys 2021 a 2024 segons nous individus identificats.
Pel que fa a la reproducció, Catalunya només ha registrat 3 cadells aquest 2025, molt per sota dels 12 de l’any anterior. Al conjunt dels Pirineus, la xifra és de 8 cadells distribuïts en 6 ventrades, mentre que el 2024 se’n van detectar 24. El GSTOP calcula que entre 29 i 31 femelles podrien reproduir-se durant el 2026.
Quant a baixes, 10 exemplars es consideren morts o desapareguts, mentre que 5 individus no han estat detectats però no es poden donar encara per desapareguts. L’àrea de distribució dels ossos s’estima en uns 7.100 km² al conjunt del Pirineu i 1.963 km² a Catalunya, amb una tendència general d’expansió des del 1996.
El seguiment es realitza combinant mètodes sistemàtics i oportunistes, amb operacions programades i recollida d’indicis com fotos, rastres, excrements o mostres de pèls. A Catalunya, el Cos d’Agents Rurals i el Conselh Generau d’Aran gestionen l’operativa, amb 259 paranys de pèls i 2.017 revisions el 2025. Les anàlisis genètiques han permès identificar 49 individus amb seguretat.
Pel que fa a la coexistència amb la ramaderia, la Generalitat i el Conselh Generau d’Aran mantenen mesures preventives, com agrupació i vigilància diürna de ramats, protecció nocturna amb gossos, tancats electrificats i trasllat d’infraestructures per part de Forestal Catalana i el Grup de Suport Aeri. A la Vall d’Aran, aquestes mesures han estat aplicades a Naut Aran, Vielha e Mijaran i Baish Aran, amb més de 2.400 caps de bestiar vigilats.
També es destinen ajuts econòmics a compensar danys i a proveir material de protecció per a ramaders i apicultors. Durant el 2025, es van abonar compensacions de 12.530 € per atacs a bestiar i 3.412 € a explotacions apícoles, amb un total de 24 atacs al bestiar i 16 a la ramaderia apícola.
El balanç del 2025 confirma que, tot i la reducció de naixements, la població d’os bru al Pirineu manté una tendència estable gràcies al seguiment transfronterer i a les mesures de prevenció que permeten compatibilitzar la conservació de la fauna amb l’activitat ramadera tradicional.
