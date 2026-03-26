Cerdà de l'Any 2025, l'hora de votar
El guardó assoleix els 40 anys reconeixent la tasca d'entitats, institucions i particulars que posen en valor la Cerdanya
L'Institut d'Estudis Ceretans ha fet públics els tres finalistes del concurs Cerdà de l'Any 2025 i ha fet una crida a la votació popular. Així, un cop analitzades les candidatures presentades per ajuntaments, entitats i particulars, el jurat ha seleccionat tres propostes finalistes que optaran a aquest reconeixement: l’Associació de Concursos de Gossos de Pastors d’Oceja, Tous Azimuts i Eric el Català.
Amb la tria feta, s’obre ara la fase de votació popular, que permetrà escollir el guanyador d’aquesta edició. Les persones interessades poden emetre el seu vot fins al 12 d’abril a través del web de l’Institut d’Estudis Ceretans, l’entitat que impulsa aquest guardó, on també es poden consultar els perfils i la trajectòria dels candidats. El sistema manté la fórmula habitual, amb un pes equilibrat entre la decisió del públic i la del jurat, cadascun amb el 50% del resultat final.
El nom del guardonat es donarà a conèixer el diumenge 19 d’abril en el decurs de l’acte de lliurament, que enguany tindrà lloc a Prats i Sansor. La cerimònia servirà per posar en valor la tasca dels finalistes i reconèixer la seva contribució a la vida cultural i social de la comarca.
El premi Cerdà de l’Any arriba aquest 2025 a la seva 40a edició consolidat com una de les distincions més emblemàtiques de la Cerdanya. El seu objectiu és posar en relleu la feina altruista de persones i col·lectius que treballen en benefici del territori. En edicions anteriors, han estat reconeguts projectes i figures com els Bombers Voluntaris de Puigcerdà, el Carnestoltes tradicional de Bellver, la Fundació Adis o el músic Pep Lizandra, entre d’altres.
El premi Cerdà de l’Any, que reconeix la tasca de persones i entitats que treballen de manera altruista en benefici de la comarca, compta ja amb una trajectòria de 39 anys. Des de la seva primera edició, l’any 1985, els guardonats han estat figures i col·lectius molt diversos que han contribuït a enriquir la vida cultural, social i esportiva de la Cerdanya.
Els premiats han estat: el Patronat del Museu (1985), la Revista RUFACA (1986), els Jocs Florals de Cerdanya (1987), l’Institut d’Estudis Ceretans (1988), Lluís Esteva (1989), les Germanes de l'Hospital (1990), els Cossos de Bombers (1992), Jordi Pere Cerdà (1993), Jean Louis Blanchon (1994), Les Camilleres (1995), Sebastià Bosom i Isern (1996), Margarida Giralt (1997), Salvador Torrent i Masip (1998), José Antonio Hermida (1999), Josep Egozcue Cuixart (2000), Joan Pous i Porta (2001), la Fundació ADIS (2002), l’Escola Vedruna (2003), l’Associació de Criadors de Cavalls de Cerdanya (2004), el GRAHCC (2005), Joaquim Bosom i Soler (2006), el Club de Gel Puigcerdà (2007), les Mestresses de casa de Ger (2008), Rosa Aguilar Puigcerver coneguda com “Semproniana” (2009), Killian Jornet (2010), la Fundació Tallers de la Cerdanya (2011), la Trobada d’acordeonistes de la Molina (2012), Mercè Marty (2013), el Club Poliesportiu Puigcerdà (2014), els Xicolaters Palau de Cerdanya (2015), Germain Malé (2016), el Carnestoltes tradicional de Bellver de Cerdanya (2017), l’Associació l’ÀLIGA (2018), Monique Guerrero (2019), el Cos de Bombers Voluntaris de Puigcerdà (2020), el Grup de Recerca de Cerdanya (2021), Josep Lizandra i Micó (2022), la Coral Capella de Santa Maria de Puigcerdà (2023) i la Cooperativa Incorpora’m (2024).
Al llarg de les quatre dècades d’existència del guardó, el Cerdà de l’Any ha reflectit la diversitat d’iniciatives i persones que fan gran la comarca, des de projectes culturals i socials fins a activitats esportives i de voluntariat, convertint-se en un testimoni viu del compromís cerdà amb la seva comunitat.
