A l'os bru no li agrada la Cerdanya
El seguiment dels animals mostren moviments que com a molt a prop passen al Capcir per l'Arieja
Els seguiments del moviment de l'os bru al Pirineu català per part dels agents rurals evidencien que el plantígrad evita passar per la Cerdanya, tot i que la població global creix any rere any. A les regions franceses dels Pirineus Orientals i l’Arieja es produeixen anualment uns dos albiraments, una xifra similar a la registrada a Andorra. Els desplaçaments es concentren principalment a l’inici de la primavera, coincidint amb el període de reproducció dels mascles, i alguns individus poden recórrer llargues distàncies en pocs dies; un exemplar va ser localitzat movent-se de Sort a Tremp en una sola nit.
L’Alt Urgell, en canvi, està catalogada com a zona d’expansió i compta amb un pla específic de seguiment, amb vigilàncies i col·locació de marcadors per controlar la presència d’exemplars. Els Agents Rurals de la comarca reben informació sobre possibles indicis propers a les valls de la Llosa i les parròquies d’Encamp i Canillo per poder actuar si cal.
Els mapes del departament d’Interior mostren en els últims anys i a falta de les últimes actualitzacions que els ossos eviten la Cerdanya i com a molt hi passen a tocar pel nord. Els seus recorreguts habituals connecten els Pallars, la Val d’Aran i l’Arieja amb els Pirineus Orientals i el Capcir, passant només per alguns paratges propers a l’Alta Cerdanya pel costat nord de la serralada. Malgrat l’increment de la població, la Cerdanya continua sense registrar presència, indicant que els animals prefereixen les zones més tranquil·les i poc humanitzades del Pirineu central i occidental.
Segons les dades del 2025 del Grup de Seguiment Transfronterer de l’Os Bru (GSTOP), format per la Generalitat de Catalunya, el Conselh Generau d’Aran i els governs d’Andorra, França (Oficina Francesa de la Biodiversitat OFB), Aragó i Navarra, la població d’os bru al Pirineu català s’eleva a 54 exemplars. En detall, hi ha 23 femelles (13 adultes, 8 subadultes i 2 cries), 30 mascles (20 adults, 9 subadults i 1 cria) i 1 individu de sexe no identificat. Durant l’any, els guardes de fauna de l’Alt Pallars van trobar restes d’una femella subadulta que hauria mort l’any 2024.
A tot el Pirineu, el recompte d’exemplars arriba a 108 individus: 54 femelles (35 adultes, 15 subadultes i 4 cries), 52 mascles (24 adults, 25 subadults i 3 cries) i 2 individus de sexe no identificat. Aquesta xifra confirma el creixement continuat de la població: fa uns anys, l’any 2018, es comptaven 52 exemplars, el 2019 59 i el 2020 68.
