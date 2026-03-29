Extingeixen un incendi a l'interior del poliesportiu de Ger
El foc provenia d'una fusta que cremava just darrere d'on es troba la caldera de biomassa
L'incident no ha deixat cap ferit per intoxicació de fum
Els Bombers de la Generalitat han extingit la tarda d'aquest diumenge un petit incendi originat a l'interior del poliesportiu de Ger (Cerdanya), a la travessera de Rita Casamitjana. En conseqüència del foc, el recinte s'ha començat a omplir de fum i això ha alertat a alguns veïns, que no han dubtat a avisar al cos. Els Bombers, pels volts de les 17.40 hores, s'han desplaçat al lloc i, un cop dins, han constatat que el fum provenia d'una fusta que cremava just darrere de la caldera de biomassa.
L'incident no ha deixat ferits, com tampoc afectacions destacables a l'equipament. Després d'extingir el foc, els bombers han examinat el recinte per assegurar-se que no hi havia perill i, en acabat, han tornat a parc.
- El petit poble del Pirineu que ha aconseguit atreure 35 nous veïns amb habitatge públic i acords amb propietaris privats: gairebé 200 habitants i un alcalde compromès
- Sílvia Caballol, escriptora i psicòloga: 'Hi ha alternatives al fast life: apostar per una vida més pausada, senzilla i serena
- Acomiaden una dona que estava de baixa per diabetis després de ser gravada per un detectiu bevent còctel negre d'estiu en un restaurant
- A l'os bru no li agrada la Cerdanya
- La travessa única de tot el Pirineu amb esquís
- Aspectes desconeguts del cas dels germans de Manresa Òrrit Pires surten a la llum en l'acte institucional de record als desapareguts
- Donar el pis als fills sense passar per Hisenda: l’avantatge fiscal que poden aprofitar els majors de 65 anys
- El Moianès guanyarà una C-59 més directa en dos anys i mig amb la variant de Sant Feliu