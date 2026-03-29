Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Consulta central reversibleTravessa al PirineuPirelliAlerta per ventLa Volta a BergaNoelia CastilloBaxi Manresa
instagramlinkedin

Extingeixen un incendi a l'interior del poliesportiu de Ger

El foc provenia d'una fusta que cremava just darrere d'on es troba la caldera de biomassa

L'incident no ha deixat cap ferit per intoxicació de fum

Un camió dels Bombers, en una imatge d'arxiu

Un camió dels Bombers, en una imatge d'arxiu / Bombers de la Generalitat

Xavi Moraleda

Xavi Moraleda

Manresa

Els Bombers de la Generalitat han extingit la tarda d'aquest diumenge un petit incendi originat a l'interior del poliesportiu de Ger (Cerdanya), a la travessera de Rita Casamitjana. En conseqüència del foc, el recinte s'ha començat a omplir de fum i això ha alertat a alguns veïns, que no han dubtat a avisar al cos. Els Bombers, pels volts de les 17.40 hores, s'han desplaçat al lloc i, un cop dins, han constatat que el fum provenia d'una fusta que cremava just darrere de la caldera de biomassa.

L'incident no ha deixat ferits, com tampoc afectacions destacables a l'equipament. Després d'extingir el foc, els bombers han examinat el recinte per assegurar-se que no hi havia perill i, en acabat, han tornat a parc.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
La Sagrada Família recrea la Passió de Crist amb un espectacular mapping de llums i música: dates i horaris

El Badalona guanya a Lleida i torna a treure dos punts de marge al CE Manresa

El vent provoca noves caigudes de rocs al mur que es va esfondrar fa dos mesos a Cardona

Extingeixen un incendi a l'interior del poliesportiu de Ger

Extingeixen un incendi a l'interior del poliesportiu de Ger

El Sallent perd a casa per dos gols a pilota aturada (1-2)

L’estrès se’ns menja: una recerca dels Estats Units apunta que dormir més, moure’s i cuidar la dieta ajuda a resistir millor la pressió

Necrològiques del 30 de març de 2026

L'Igualada Rigat ha de resoldre a la segona part un partit que s'estava complicant, contra el Cerdanyola (4-1)
