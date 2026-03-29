La intel·ligència artificial arriba al món del vi a la Cerdanya

El celler Llivins explora amb l'empersa evins noves eines digitals per optimitzar la gestió i la producció

Un tècnic de Llivins en el procés de producció / LLIVINS

Llívia

La implantació de tecnologies d’intel·ligència artificial comença a obrir-se pas en el sector vitivinícola també a la Cerdanya. El celler Llivins Mountain Wines, amb el suport de l’empresa tecnològica eVins, treballa en el desenvolupament de noves eines digitals que permetin millorar la gestió de dades, optimitzar processos i avançar cap a una producció més eficient.

Segons explica l’experta d’eVins Pilar Forns, el projecte es basa en la creació d’un sistema de centralització de dades que integri tota la informació generada en una bodega. “És un software de gestió de bodegues, de traçabilitat i de moviments”, assenyala. Aquesta eina permet reunir en un únic espai tant les dades internes com les procedents de sensors o altres programes.

Un cop centralitzada la informació, la tecnologia permet analitzar-la i generar respostes útils per a la presa de decisions. “Quan tens aquest hub de dades, pots aplicar intel·ligència artificial perquè et doni la informació que necessites en cada moment”, destaca Forns.

Dades per millorar la producció i la gestió

Entre les aplicacions previstes hi ha la generació automàtica de documents tècnics, el càlcul de costos o la previsió de producció. “Amb totes les dades al mateix lloc, es poden fer preguntes com quina serà la producció d’aquí cinc anys o quin és el cost mitjà d’una ampolla”, explica l’experta. El sistema també pot ajudar a optimitzar recursos com l’aigua o l’energia. “Si tens connectades les dades de consum, pots preveure quanta aigua es gastarà en una campanya i ajustar millor els recursos”, apunta Forns. A més, la tecnologia pot tenir aplicacions en altres àmbits com la comunicació o el màrqueting. “Un cop tens totes les dades centralitzades, pots generar automàticament fitxes tècniques o informació de producte sense haver de buscar-la en diferents llocs”, indica.

Les vinyes de Llivins / LLIVINS

Cap a una digitalització integral del sector

El projecte inclou també la creació d’un gestor digital per facilitar el compliment de les obligacions administratives del sector. “Esdevé un gestor digital que ajuda a interpretar la normativa i a saber què cal presentar en cada cas”, resumeix Forns. Tot i que la implementació de la intel·ligència artificial a les vinyes encara es troba en una fase inicial, la previsió és anar estenent aquesta tecnologia també a l’àmbit agrícola. “La idea és connectar serveis com dades de drons o sensors per poder fer prediccions i millorar la gestió de la vinya”, explica.

Entre les aplicacions futures, es planteja la possibilitat de planificar la verema amb sistemes intel·ligents. “Es podria crear un calendari d’entrada de raïm en funció de la maduració per evitar acumulacions i millorar el procés productiu”, apunta.

Amb aquestes iniciatives, la Cerdanya comença a posicionar-se en la incorporació de tecnologies avançades en el sector vitivinícola, amb l’objectiu de guanyar eficiència i competitivitat a través de la digitalització.

