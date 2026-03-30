Martí Oliveras, meteoròleg, explica per què hem viscut un hivern amb tanta neu a la Cerdanya: la clau és el vòrtex polar
Els canvis en la meteorologia de la vall s'expliquen per un desplaçament del vòrtex polar, que ha alterat la distribució habitual de les masses d'aire fred
Aquest hivern, la Cerdanya i el Pirineu han viscut un canvi significatiu en les condicions meteorològiques, amb una excessiva pluja i una neu abundant que han trencat els patrons habituals dels últims 30 anys. Aquests canvis no són aleatoris, sinó que responen a un desajustament més gran en el comportament dels sistemes meteorològics globals, especialment per l'impacte del canvi climàtic.
Segons l'expert meteoròleg Martí Oliveras, els canvis en la meteorologia de la Cerdanya s'expliquen, en part, per un desplaçament del vòrtex polar, que ha alterat la distribució habitual de les masses d'aire fred i ha provocat un comportament atípic del corrent polar. Aquest fenomen ha fet que anticiclons situats al centre d'Europa i a les Açores bloquegessin l'arribada de sistemes atmosfèrics més estables i que, en canvi, es formés un canal de borrasques que ha escombrat la Península Ibèrica i ha afectat intensament la zona dels Pirineus.
Aquestes anomalies es consideren com a conseqüències secundàries del canvi climàtic, que ja fa anys que està alterant els equilibris atmosfèrics. La pèrdua de gel a les regions polars ha provocat que les aigües fredes es desplacin cap al sud, alterant així el comportament del corrent polar, el que a la vegada afecta la formació i distribució de les precipitacions a latituds més baixes, com és el cas dels Pirineus.
Oliveras destaca que aquest hivern, amb les seves característiques extremes, no és un fenomen aïllat, sinó un reflex de les tendències a llarg termini que es preveuen per als pròxims anys. A mesura que les temperatures globals continuen augmentant, s'espera que els patrons de precipitació es facin més irregulars. La neu, que ha estat protagonista durant aquest hivern, serà cada vegada menys abundant a mesura que les temperatures mitjanes augmentin, i les precipitacions es concentraran en moments puntuals de l'any, amb més probabilitat d’inundacions o sequera.
Així, Oliveras subratlla que, malgrat que l'actual situació meteorològica a la Cerdanya sigui considerada excepcional, difícilment es repetirà de manera immediata. De fet, la previsió indica que els hiverns com els d'abans, amb més neu constant i un clima més estable, no tornaran a ser una realitat pròxima, tot i que els fenòmens meteorològics de gran intensitat, com les borrasques llargues i les grans acumulacions de neu, continuaran sent difícils de predir.
En un context de canvis climàtics accelerats, és essencial entendre que les alteracions que afecten la meteorologia no són només una qüestió de temperatures més altes, sinó que la variabilitat i intensitat de les condicions meteorològiques també es veuran incrementades. Aquest escenari requereix un canvi en la manera de gestionar els recursos hídrics, els riscos d'inundacions i, en general, la planificació territorial per adaptar-se a una realitat cada vegada més incerta i canviant.
Per tant, les dades recollides aquest hivern no només són un reflex de l'excepcionalitat, sinó també un avís clar que el canvi climàtic és un fenomen que ja està transformant els nostres hàbits meteorològics i les nostres expectatives ambientals a la Cerdanya i al Pirineu en general.
Martí Oliveras ha explicat tots aquests aspectes en una conferència organitzada pel Grup de Recerca de Cerdanya, amb motiu del Dia Mundial de la Meteorologia, celebrada a la Sala Pilar Prim de la Biblioteca “Comtat de Cerdanya” de Puigcerdà.
