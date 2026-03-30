Oncomarxa: la Cerdanya se solidaritza amb la lluita contra el càncer amb una jornada d'esport
Una nova prova popular a Llívia el dia 11 d'abril uneix esforços en l'àmbit comarcal per fer visible la malaltia i recaptar fons per a la investigació mèdica
La Cerdanya més implicada en la lluita contra el càncer s'ha unit per organitzar una nova jornada esportiva, amb el format de marxa popular, que servirà per fer visible aquesta tasca i recaptar fons per a la investigació mèdica contra la malaltia. Així, Llívia acollirà el pròxim 11 d'abril la primera edició de l'Oncomarxa, una marxa popular amb un component solidari per recaptar fons destinats a la lluita contra el càncer. Aquesta iniciativa, impulsada per l'Hospital de Cerdanya, l'Associació Contra el Càncer de Girona, l'Ajuntament de Llívia i el Consell Esportiu de Cerdanya, busca promoure la salut i l'activitat física com a elements clau en el benestar de la comunitat, tot sumant esforços per a una causa comuna.
L'Oncomarxa se celebrarà en el marc de la Cursa Popular de Llívia, amb un recorregut assequible de quatre quilòmetres i poc desnivell, pensat perquè qualsevol persona, independentment de la seva condició física, pugui participar-hi. La marxa es presenta com una activitat inclusiva, oberta a tothom, i té com a objectiu conscienciar la ciutadania sobre la importància de la pràctica d'esport, especialment per a aquells que viuen amb càncer. El preu de la inscripció serà de set euros.
El lema de la jornada, "Avui és per tu, demà pot ser per mi", reflecteix la voluntat de solidaritat i de visibilitzar que el càncer és una malaltia que afecta a tots, directament o indirectament. La marxa, que vol comptar amb la participació de veïns de Llívia i la resta de pobles de la comarca, així com persones amb malalties oncològiques i els seus familiars, busca unir la comunitat en un gest de suport mutu.
Part de la recaptació de la jornada serà destinada a l'Associació Contra el Càncer de Girona, per finançar els seus serveis gratuïts d'acompanyament psicològic, social i d'atenció als pacients amb càncer i les seves famílies. Aquests serveis estan disponibles a diversos punts de la comarca, inclòs l'Hospital de Cerdanya, i són fonamentals per ajudar a les persones afectades a afrontar els reptes emocionals i socials que implica la malaltia.
Aquesta marxa solidària, a més de ser una eina de recaptació, vol ser un clar missatge de comunitat. L'objectiu és que tots els participants, des de persones sanes fins a pacients oncològics, comparteixin un mateix camí, creant un vincle de solidaritat i consciència social. La marxa també forma part del circuit de curses populars de la Cerdanya, una iniciativa que té com a finalitat acostar l'esport a tots els municipis de la comarca, fent-lo accessible a tots els habitants, independentment de la seva edat o condició física.
L'Ajuntament de Llívia, un dels principals col·laboradors, ha manifestat el seu orgull de poder donar suport a aquesta iniciativa solidària. Els responsables municipals han destacat la importància de la marxa com a símbol de la força de la comunitat cerdana davant de la lluita contra el càncer.
Amb l'Oncomarxa, la Cerdanya dona un pas més en la creació d'una comunitat unida, no només en les seves activitats quotidianes, sinó també en moments tan importants com la lluita contra malalties greus. El pròxim 11 d'abril, a Llívia, cada pas comptarà per fer front a una causa que ens toca a tots, segons han remarcat els impulsors de l'activitat. La presentació de l'Oncomarxa ha comptat amb la participació del director general de l'Hospital de Cerdanya, Xavier Conill, l'alcalde de Llívia, Albert Cruilles, la consellera comarcal d'Esports, Mar Quera i Pepi Soto, gerent de l'Associació Contra el Càncer a Girona.
- El petit poble del Pirineu que ha aconseguit atreure 35 nous veïns amb habitatge públic i acords amb propietaris privats: gairebé 200 habitants i un alcalde compromès
- Sílvia Caballol, escriptora i psicòloga: 'Hi ha alternatives al fast life: apostar per una vida més pausada, senzilla i serena
- Acomiaden una dona que estava de baixa per diabetis després de ser gravada per un detectiu bevent còctel negre d'estiu en un restaurant
- A l'os bru no li agrada la Cerdanya
- La travessa única de tot el Pirineu amb esquís
- Aspectes desconeguts del cas dels germans de Manresa Òrrit Pires surten a la llum en l'acte institucional de record als desapareguts
- Donar el pis als fills sense passar per Hisenda: l’avantatge fiscal que poden aprofitar els majors de 65 anys
- El Moianès guanyarà una C-59 més directa en dos anys i mig amb la variant de Sant Feliu