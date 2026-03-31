El campanar de Puigcerdà ara groc? la Cerdanya ja espera el Tour
Molts veïns sorpresos amb la il·luminació tematitzada del campanar desconeixen que el nou groc respon a l'espera de la gra prova ciclista francesa que passarà per la vila el juliol
El campanar ara de groc. Els veïns de la Puigcerdà s'han sorprès de veure com el monunment ha estrenat un nou color tematitzat amb el desconeixement del motiu real. La capital cerdana, i també Ripoll, s'ha sumat al compte enrere cap al Tour de França 2026. Amb els seus monuments il·luminats de groc, el campanar de Santa Maria de Puigcerdà i el monestir de Santa Maria de Ripoll simbolitzen la unió de les comarques del Ripollès i la Cerdanya davant un dels reptes esportius més importants del país.
La tercera etapa del Tour de França, prevista pel proper 6 de juliol, recorrerà aquestes comarques amb sortida a Granollers i arribada amb l’ascens final als Angles, al Capcir. El trajecte inclou municipis com les Lloses, Campdevànol, Ribes de Freser, Campelles, Planoles, Toses, Alp i Fontanals de Cerdanya, consolidant la Cerdanya com un dels territoris clau per als ciclistes i el públic.
La nova il·luminació del campanar s’emmarca en una acció simultània que ha implicat més de cinquanta municipis de tot Catalunya, amb monuments i espais emblemàtics il·luminats de groc. La iniciativa, impulsada per la Diputació de Girona, els ajuntaments locals i el bisbat de Vic, ha tingut un gran impacte visual i mediàtic, projectant el compromís de la ciutadania i les institucions amb la prova.
El gran epicentre de la celebració es va situar la setmana passada a Barcelona, al passeig de Lluís Companys, on es va descobrir un rellotge gegant que marca els segons que falten per a la sortida del Tour. L’acte va comptar amb la presència del director del Tour, Christian Prudhomme, i de l’alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i es va cloure amb l’estrena de la cançó oficial del Grand Départ 2026, «Energia!», interpretada pel grup Doctor Prats.
Aquestes accions pretenen implicar els ciutadans de tot Catalunya i posar en relleu la importància de la Cerdanya i el Ripollès en el recorregut d’una de les proves ciclistes més emblemàtiques del món.
