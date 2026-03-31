La plataforma Confluència per una Cerdanya Sostenible reclama un nou model de gestió de l'aeròdrom
Els representants de les entitats cerdanes volen un major paper local amb la continuïtat de la Generalitat al Consorci, nous estatuts, comissió de treball i un contracte de gestió amb Aeroports de Catalunya
La plataforma d’entitats culturals, populars i ecologistes Confluència per a una Cerdanya Sostenible ha proposat un conjunt de mesures per garantir la singularitat i el futur de l’Aeròdrom de la Cerdanya, centrant-se en la propietat comarcal, la gestió participativa i la protecció del seu entorn natural.
Segons el document presentat, l’aeròdrom és únic dins de Catalunya, ja que mentre la majoria d’aeroports són propietat de l’Estat o de la Generalitat, aquest és majoritàriament del Consell Comarcal de la Cerdanya, amb més del 90% de titularitat, i gestionat per Aeroports de Catalunya mitjançant un contracte temporal. Aquesta dualitat entre propietari i gestor reforça el paper de la comarca i la seva relació amb els habitants.
A més, l’aeròdrom es troba en una vall pirinenca singular, orientada d’est a oest i situada a més de 1.000 metres d’altitud, en un entorn amb nuclis tradicionals i poblacions pròximes, fet que exigeix un ús respectuós i una vigilància estricta, tal com recullen el PDUAC i el POUM de la Cerdanya.
Propostes de governança i gestió
La plataforma defensa que la Generalitat de Catalunya continuï com a cotitular del Consorci de l’aeròdrom i que s’elaborin nous estatuts, amb la presidència atribuïda al president del Consell Comarcal, i que es constitueixi una comissió de treball amb representants dels ajuntaments i del Consell Comarcal per redactar els documents de gestió de manera transparent i participativa.
Pel que fa a la gestió aèria, el Consorci encarregaria les operacions a Aeroports de Catalunya amb un contracte de màxim quatre anys, prorrogable dos més, amb indicadors de seguiment, calendaris d’inversions, informes periòdics i supòsits de retirada en cas d’incompliment. Les activitats en terra, com serveis i usos complementaris, serien gestionades directament pel Consell Comarcal, garantint el retorn territorial i el control local.
En relació amb la titularitat, qualsevol cessió temporal de finques del Consell Comarcal i de la Generalitat al Consorci ha de definir clarament els motius d’interès públic, la durada vinculada al model de gestió i els criteris de retorn al Consell Comarcal o a la Generalitat.
La plataforma subratlla que cal obrir un debat real i transparent amb la societat civil de la comarca per assegurar un futur sostenible que respecti la singularitat de l’aeròdrom, el PDUAC i l’entorn natural, alhora que garanteixi una gestió eficient i participativa de la infraestructura.
