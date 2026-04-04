L'Hospital promou a l'Alta Cerdanya els seus serveis de maternitat i pediatria
Un estand informatiu a Font-Romeu aproparà a les famílies locals el catàleg mèdic transfronterer
L’Hospital de Cerdanya participarà el dissabte 11 d'abril a la jornada familiar "Famille en Fête", que tindrà lloc al Chalet des Airelles de Font-Romeu, entre les 09.30h i les 17.00h. El centre sanitari disposarà d'un estand propi per oferir informació i apropar els seus serveis de maternitat i pediatria a les famílies del territori, un espai dissenyat per promoure una atenció propera i accessible.
Aquest esdeveniment, adreçat a famílies de totes les edats, és una oportunitat per conèixer de manera directa els serveis assistencials vinculats a l'atenció maternoinfantil. L'estand de l'Hospital de Cerdanya permetrà als assistents resoldre dubtes, rebre informació útil sobre l'embaràs, el part i la salut infantil, i establir un contacte més proper amb els professionals de salut del centre. Així, l’Hospital busca reforçar el seu vincle amb la comunitat local i els territoris veïns, fomentant la confiança en els serveis sanitaris de proximitat.
Un esdeveniment per a tota la família
"Famille en Fête" és una jornada amb accés gratuït que ofereix una àmplia gamma d'activitats familiars, que inclouen tallers, jocs i espais de trobada per a totes les edats. L’esdeveniment es consolida com un punt de trobada per fomentar hàbits saludables i reforçar la relació entre els serveis sanitaris i les famílies. Aquest tipus d'activitats contribueixen a sensibilitzar la població sobre la importància de la salut familiar i la cura maternoinfantil, creant un ambient d'intercanvi i confiança.
L’Hospital de Cerdanya, en línia amb el seu compromís amb la salut comunitària, reafirma així la seva aposta per la divulgació sanitària i la promoció d’espais de coneixement i apropament per a les famílies de la comarca i de la zona fronterera. La participació a "Famille en Fête" també subratlla la importància de la proximitat i la accessibilitat dels serveis de salut, aspectes fonamentals en el context rural, on una atenció sanitària de qualitat i de confiança pot fer la diferència en la vida de les persones.
Aquesta jornada no només és una oportunitat perquè les famílies coneguin més a fons els serveis sanitaris, sinó també un espai per enfortir els vincles amb la comunitat i sensibilitzar sobre temes de salut tan importants com l'embaràs, el part i la cura dels més petits. Amb activitats pensades per a tota la família, l'esdeveniment esdevé un moment ideal per reforçar els hàbits saludables des de la infància fins a l'edat adulta.
Un compromís amb la salut comunitària
Amb aquesta activitat, l'Hospital de Cerdanya reafirma el seu compromís amb la salut comunitària i amb el suport a les famílies de la comarca, consolidant-se com un referent en l'àmbit de l'atenció sanitària integral i personalitzada. La seva participació en "Famille en Fête" també reflecteix la voluntat del centre sanitari de promoure iniciatives que fomentin la relació directe amb els pacients i famílies, i que ajuden a millorar la qualitat de vida de la comunitat.
Les famílies que desitgin obtenir més informació sobre els serveis de maternitat i pediatria que ofereix l'Hospital de Cerdanya poden assistir a l'estand el proper 11 d'abril, una jornada que, sens dubte, contribuirà a fomentar una comunitat més saludable i ben informada.
