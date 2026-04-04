Últimes esquiades de luxe a la Cerdanya
La comarca i el Pirineu viu la Setmana Santa amb les pistes d'esquí encara amb aficionats per començar a cloure aquest Dilluns de Pàsqua una de les millors campanyes dels últims anys. Masella mantindrà l'estació oberta com a mínim fins el dia 19 d'abril amb la intenció d'arribar, però, fins el tres de maig
Un final de temporada perfecte per a una temporada històrica de neu abundant i nevades estratègicament repartides en el calendari. Aquesta Setmana Santa, les pistes de La Molina i Masella mantenen una obertura pràcticament a ple rendiment. La Molina ofereeix 57 de 66 pistes disponibles i una bona part dels remuntadors operatius. La qualitat de la neu és dura-primavera, amb un gruix que varia entre 40 cm mínims i 210 cm màxims a les cotes altes una combinació ideal per als amants de l’esquí i l’snowboard. A més, l'estació es manté ben connectada amb Masella, amb el telecabina Cadí-Moixeró en ple funcionament, facilitant l'accés a ambdós sectors.
Les condicions meteorològiques són immillorables per a l'activitat a la muntanya, amb temperatures que es mantenen al voltant dels 7.1 ºC màxims i 0 ºC mínims, amb una visibilitat excel·lent i un cel pràcticament serè. A l'horitzó, no s'esperen precipitacions per als pròxims dies, afavorint les activitats a l'aire lliure.
A més de l'esquí, la música en viu i els esdeveniments programats com el X Trisnow i les activitats per a tots els públics, com el passeig en telecabina i el Parc d'aventura als arbres, faran que la Setmana Santa a La Molina sigui una gran opció per a les famílies i els amants de l’esport a la neu. Els campionats d'Espanya a Roc Blanc i entrenaments al Pedró són només alguns dels esdeveniments que mantenen viva l'acció a les pistes.
Malgrat l'arribada de la primavera, les condicions de les pistes a La Molina continuen sent excel·lents, mantenint la passió pel esquí i altres activitats d'hivern fins a l'últim moment de la temporada. Amb tot això, La Molina es prepara per acomiadar aquesta temporada històrica amb una gran quantitat de visitants i una gran oferta d'activitats fins al darrer dia. La Molina tancarà la temporada aquest Dilluns de Pàsqua i activarà el procés per reconvertir la seva oferta d'oci i natura per a la campanya d'estiu.
Per la seva banda, l'estació d'esquí de Masella continua oferint també unes condicions excepcionals. Amb 63 pistes obertes i 66 km esquiables, l'estació manté una gran part de les instal·lacions en ple funcionament, amb un gruix de neu que oscil·la entre 50 i 220 cm i una qualitat de la neu que es presenta com pols-dura, ideal per a l'esquí i l'snowboard.
Masella compta amb 12 remuntadors en operació, com el TGV Masella, el Masella Jet i el Jumbo Tosa, facilitant l'accés a una gran varietat de sectors. Els visitants poden gaudir d'algunes de les pistes més emblemàtiques, com el Sector Bosc d'Alp, amb pistes com Clariana i Muntanyes Russes, o el Sector Coma Oriola, amb Coma Oriola i Estadi. A més, el Sector Coms de Das i el Sector Dues Estacions també mantenen les condicions òptimes per a la pràctica de l'esquí, amb pistes com Coms de Das i Dues Estacions en ple funcionament.
Els esquiadors que busquin un repte més gran poden explorar el Sector Isards amb la pista Freeride o gaudir d'una vista espectacular des de la Vista Tibidabo al Sector Dues Estacions. Com a novetat, la Connexió ALP2500 entre Masella i La Molina continua operativa, oferint als usuaris la possibilitat de gaudir de les dues estacions en un sol dia.
Amb unes condicions meteorològiques que mantenen les temperatures a -6,8 ºC a La Tosa a 2535m, la temporada d'esquí a Masella arriba a la seva recta final amb unes condicions immillorables per als amants de la neu. Tot plegat, Masella segueix oferint una gran varietat de pistes i serveis. Masella allargarà encara uns dies més després del Dilluns de Pàsqua i es convertirà en un dels referents al Pirineu pel que fa a l'esquí per la seva temporada més llarga. La intenció de l'estació és allargar la campanya fins el 19 d'abril com a mínim però si és possible fer-ho fins el tres de maig.
Tot i que a molts els podria semblar que es tracta de les condicions de les pistes de gener, la realitat és que la temporada d'esquí a La Molina i Masella continua oferint un estat de neu excepcional a data de 3 d'abril, en plena Setmana Santa. En un any on les nevades han estat abundants i ben repartides durant tot el calendari, el sector de l'esquí es prepara per començar a tancar aquest Dilluns de Pàsqua una de les millors temporades dels últims anys.
