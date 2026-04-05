Club Gel Puigcerdà: les noves heroïnes de la vila
La capital cerdana viu una ressaca groc-i-negre amb el doblet de les noies amb la Copa de la Reina i la Lliga
Puigcerdà viu una nova onada d'orgull local a partir de l'esport. El Club Gel Puigcerdà ha assolit una nova fita històrica, aconseguint la Copa de la Reina per tercera vegada consecutiva, després de la victòria a la lliga fa només unes setmanes. Aquests nous títols són encara visibles en alguns establiments que ho han celebrat en públic. Amb aquest doblet, les puigcerdaneses es consoliden com la gran potència de l'hoquei gel a l'estat, portant el nom de la vila a l'esglaó més alt de l'esport i es convertieixen en un referent per a nenes i joves d'arreu.
El títol va arribar després d'una final espectacular davant del CH Jaca, on les noies de Salva Barnola es van imposar amb un contundent 3-0 tot i jugar fora de casa. Els gols de Megan Norris i Kiera O'Hare van ser clau per fer realitat aquest nou capítol en la història del club i de l’esport local.
La celebració es va traslladar als carrers i places de Puigcerdà, que es van omplir d'alegria amb una rua que va reunir els veïns i veïnes de la vila per compartir l’entusiasme i l’escalf per les campiones. La festa va culminar amb la tradicional fotografia a la rotonda del jugador d’hoquei i un acte final a la Plaça Santa Maria.
Durant els parlaments, l'alcalde Joan Manel Serra i la regidora Nerea Espada van felicitar l'equip i tot el club, destacant l’esforç, la constància i el compromís darrere d’un èxit d’aquesta magnitud. Les jugadores, emocionades, van compartir l’alegria d’un triomf fruit de molt treball i sacrifici col·lectiu.
Des de l'Ajuntament han remarcat que "aquest equip ens fa sentir orgullosos de portar els colors de Puigcerdà arreu del territori, fent-nos vibrar i continuant a escriure la història del nostre esport".
