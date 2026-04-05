Invesjove: una plataforma per al talent jove de la Cerdanya
El Museu Cerdà acull l’edició anual d’una jornada dedicada a la recerca i la divulgació del treball dels estudiants de batxillerat
Invesjove és un projecte que impulsa la recerca entre els joves de la Cerdanya, donant l’oportunitat als estudiants de segon de batxillerat de mostrar les seves investigacions i idees a la comunitat. Aquesta iniciativa permet als joves aprendre a formular preguntes, buscar respostes, estructurar els seus projectes i comunicar-los de manera efectiva, tot adquirint eines essencials per a la seva futura trajectòria acadèmica i professional. Cada any, els treballs seleccionats es publiquen en un llibre que visibilitza l’esforç i la dedicació de l’alumnat, reconeixent la seva tasca amb rigor i professionalitat.
En el marc d’aquesta jornada, el Museu Cerdà s'ha consolidat com el punt de trobada per als participants, professors, familiars i veïns, creant un espai de connexió entre la recerca jove i la comunitat. Els estudiants no només exposen els seus projectes, sinó que també tenen l'oportunitat de reflexionar sobre el seu procés creatiu i de recerca davant un públic atent.
L’acte va començar amb una xerrada de l’historiador Marc Pont, qui va abordar la història local de la comarca, un tema que va servir com a punt de connexió amb molts dels treballs presentats. A continuació, els estudiants van prendre la paraula per presentar les seves recerques. Entre els projectes exposats, els de Jana Aluju, Berta Ferrer, Evelin Aliti i Ona Leis van destacar per la seva passió i profunditat, amb temàtiques que anaven des de la història local fins a l’anàlisi social, passant per qüestions de salut i medi ambient.
La cloenda de la jornada va comptar amb una taula rodona on exalumnes de Invesjove van compartir les seves experiències sobre com la participació en aquesta iniciativa els ha ajudat a desenvolupar habilitats que els han acompanyat en els seus estudis posteriors i en la seva vida professional. Els exalumnes van coincidir a subratllar el valor d’aquesta experiència com a punt de partida per al seu camí acadèmic i com una oportunitat per créixer personalment i professionalment.
Des de l'Ajuntament de Puigcerdà, es va expressar el seu agraïment a tots els participants per la qualitat dels seus treballs, així com a l’equip docent i directiu de l’INS Pere Borrell, i a les entitats col·laboradores que fan possible que aquest esdeveniment formi part del calendari educatiu de la comarca.
Invesjove no només és un esdeveniment que permet als joves posar en pràctica les seves habilitats de recerca i comunicació, sinó també una plataforma per a la descoberta i l’aprenentatge col·lectiu. A través d’aquesta jornada, els estudiants tenen l’oportunitat de compartir els seus coneixements amb la comunitat i de demostrar el seu talent en un entorn que fomenta la curiositat, la reflexió crítica i la innovació. Un esdeveniment que reafirma la Cerdanya com una comarca amb una gran capacitat d’impulsar el talent jove i la recerca.
