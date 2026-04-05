Joan Peitx presenta la seva visió humana i cerdana de la Guerra Civil

El professor i escriptor local porta a Puigcerdà la seva última novel·la 'La vall furiosa'

Joan Peitx i Manel Figuera en la presentació del llibre / GRC

Joan Peitx ha presentat a Puigcerdà el seu últim llibre, La vall furiosa, una novel·la que aborda el conflicte bèl·lic a través de la història de dos joves de la Cerdanya. El relat segueix a en Josep i en Marc, que tot i haver crescut junts a la mateixa masia, veuran les seves vides separades pel seu origen social. L’esclat de la Guerra Civil els farà seguir camins diferents, amb repercussions en les seves vides personals i ideològiques, segons han explicat des del Grup de Recerca, entitat que ha organitzat la presentació.

El llibre reflecteix la realitat social i històrica de la Cerdanya durant la guerra. Un aspecte destacat de l’obra és l’ús de la parla cerdana, revisada per l’expert Manel Figuera i Abadal, per donar més autenticitat a la narració. La presentació del llibre s’ha celebrat aquest dissabte dia 4 d’abril a la Sala Pilar Prim de la Biblioteca Comtat de Cerdanya de Puigcerdà. L’acte ha comptat amb la presència de nombrosos assistents interessats en conèixer més sobre l’obra i la figura del professor i escriptor local Joan Peitx.

