'A les pletes on s’hi arramassava el bestiar, ara s’hi han fet la casa els senyors...' La caramella sorneguera que retrata els canvis a la Cerdanya
La cançó 'Som gent de muntanya' que interpreta la Coral Font de Talló de Bellver esdevé de les més celebrades per la crítica al nou pes del turisme i la construcció per sobre de la tradició
La Cerdanya viu aquests dies de Pasqua amb un somriure sorneguer quan canta una de les caramelles més esperades: Som gent de muntanya. La peça del músic i activista cultural de Músser Pep Lizandra s’ha convertit en tot un fenomen popular pel seu to burleta i crític amb els canvis al territori arran del turisme i la construcció. La cançó, que retrata amb ironia la transformació de la vall i del Pirineu, connecta especialment amb un públic que reconeix en la lletra situacions actuals.
La peça s’ha consolidat com una de les caramelles més corejades de la comarca, tant en les cantades tradicionals com en trobades informals. Amb una tornada enganxosa —“som gent de muntanya, gent del Pirineu, allà on hi hagi gresca ens hi trobareu”—, la cançó combina l’esperit festiu propi de Pasqua amb una mirada crítica sobre qüestions com la massificació turística, la transformació urbanística o la pèrdua d’oficis i costums tradicionals.
La Coral Font de Talló de Bellver de Cerdanya ha interpretat aquesta caramella durant tot el cap de setmana en un programa d'actuacions per la Batllia. Les actuacions van començar dissabte 4 d’abril amb cantades a la plaça Sant Roc, la plaça de l’Arbre i la plaça del Portal, l'alberg la Bruna i el Cerdanya Viva de Prullans. Diumenge 5 d’abril, la coral va actuar a Éller i a la plaça Major de Bellver després de la missa. Dilluns de Pasqua, el grup va fer cantades a la residència d’avis, a la plaça de l’església de Talló i a l’aplec de Talló.
També a les tavernes
Més enllà de l’àmbit estrictament caramellaire, Som gent de muntanya ha fet el salt a altres espais de socialització, especialment a les tavernes. Grups com Mai Por han contribuït a popularitzar-la, incorporant-la al seu repertori i convertint-la en una peça habitual en concerts i vetllades festives. Aquesta doble vida —com a caramella i com a cançó de taverna— ha ajudat a amplificar-ne l’abast i a fer-la encara més present al dia a dia cultural de la comarca.
El secret de l’èxit rau, en bona part, en la capacitat de la lletra per reflectir amb humor una realitat compartida. Les referències a antics camins convertits en rutes senyalitzades, a productes tradicionals ara etiquetats com a gourmet o a l’arribada de nous usos i habitants dibuixen un retrat reconeixible per a molts cerdans. Tot plegat, sense perdre el to festiu i participatiu que caracteritza les caramelles.
En un moment en què les tradicions busquen noves formes de pervivència, Som gent de muntanya exemplifica com una creació contemporània pot arrelar amb força i esdevenir part del patrimoni viu. Aquesta Pasqua, a la Cerdanya, la cançó no només sona: s’ha convertit en una manera de mirar-se el territori amb un somriure crític.
GENT DE MUNTANYA
Som gent de muntanya, gent del Pirineu
allà on hi hagi gresca ens hi trobareu
ens hi trobareu, ens hi trobareu
fent balls i cançons fins que no ens quedi veu
Les cases que abans s’aixecaven
amb anys d’experiència de pedra i suors
Mal imiten ara uns arquitectes
en grans oficines i aparelladors
I a les pletes on s’hi arramassava el bestiar
ara s’hi han fet la casa els senyors.
Som gent...
Camí ral, corriols i dreceres
que comunicaven viles i poblats
Ara son uns senders molt ben assenyalats
amb cartells i colors dibuixats
Hi passegen turistes, pedalen ciclistes
fan footing fins quedar esgotats
Som gent...
Els aliments que elaboraven
conserves, formatges, pa, vi o embotits
Ara son uns productes típics del país
en establiments molt distingits
En parlen revistes, els ecologistes
i els gourmets s’hi llepen els dits
Som gent...
Les eines que utilitzaven
collans, formatgeres o esclops musicats
Ara son molt buscats i en fan fira i mercats
son objectes que estan valorats.
Els tracten d’artistes, bons especialistes
i als xalets hi estan exposats.
Som gent...
