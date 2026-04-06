Cementiri de Puigcerdà: un nou espai amb 40 columbaris per les creixents incineracions
La incineració augmenta a Catalunya, aplicada ja en més del 60% de les defuncions
L'Ajuntament de Puigcerdà ha donat per finalitzada la construcció de 40 nous columbaris al cementiri municipal, un projecte que tenia com a objectiu ampliar l’espai existent i millorar la infraestructura per a les famílies de la vila. Després de diverses fases d’obres, la Brigada Municipal ha estat l’encarregada de completar l'última etapa amb la instal·lació de la coberta, la qual garanteix la protecció i la durabilitat de les noves instal·lacions. L'obra respon a la creixent tendència en el format d'incineració en les cerimònies funeràries davant la tradició de l'enterrament.
Amb aquesta fase conclosa, els columbaris es troben ja en condicions òptimes per al seu ús, permetent a les famílies de la comarca disposar d'un espai digne i adequat per dipositar les cendres dels seus éssers estimats. La nova zona es suma a les millores contínues que s’han realitzat al llarg dels últims anys al cementiri, amb l'objectiu de mantenir-lo en un bon estat de conservació i adequat per a la seva funció.
Millores que afavoreixen la serenor i el respecte
Aquesta actuació forma part de l’esforç del consistori per garantir que tots els espais públics de Puigcerdà, inclòs el cementiri, siguin accessibles, ben cuidats i respectuosos amb la memòria i el record dels habitants del poble. La creació d’aquesta nova zona de columbaris representa un pas en la millora dels serveis municipals i reafirma el compromís de l’Ajuntament amb el benestar i les necessitats de les famílies. A més de la construcció d'aquesta nova infraestructura, el projecte també ha contemplat la preservació d’un espai serè i acollidor per poder rendir homenatge als difunts amb la dignitat que mereixen. Tal com han explicat des de l’Ajuntament, mantenir un cementiri en bon estat no només és una qüestió funcional, sinó també una mostra de respecte i de memòria per als veïns i veïnes de la vila.
La tendència a la incineració de difunts està creixent de manera significativa a Catalunya, com també ho fa en molts altres països d’Europa. Aquesta pràctica, que fins fa algunes dècades era minoritària, ha guanyat cada vegada més adeptes, esdevenint una opció cada vegada més popular per a molts ciutadans.
Segons diversos informes i dades proporcionades per entitats com l'Institut Nacional d'Estadística (INE) i altres estudis regionals, la incineració a Catalunya ha augmentat de manera substancial. A l'any 2020, per exemple, més del 60% de les defuncions van acabar amb una incineració, un percentatge molt més alt que fa vint anys, quan aquesta xifra rondava el 30%.
- La mina de Baga d'un mineral que bloqueja la radiació nuclear tindrà usos pedagògics
- Ferran Adrià, xef Michelin: “Perquè em cobrin 70 euros en un restaurant i m’hi serveixi un robot, em quedo a casa”
- Els banys termals en un amfiteatre romà que enamoren: estan a tocar de Puigcerdà
- Retiren i fan malbé algunes de les misterioses rajoles eròtiques del Bages
- C-55: una ampliació per capítols abocada a l’estrenyiment
- La novel·la de la qual tothom parla (i que no podràs agafar de la biblioteca)
- La Cerdanya en mode Setmana Santa: una població que passa de 19.000 a 125.000 persones
- L'artistòcrata i tenista que va deixar-ho tot per fer-se monjo en un santuari del Solsonès