Un incendi crema 745 metres quadrats en uns camps de Bellver de Cerdanya
El foc ha estat extingit en poc menys d'una hora i no ha provocat danys personals ni materials
Els Bombers de la Generalitat han extingit un foc de vegetació que ha afectat uns 745 m2 d'uns camps propers al camí de Vilella, al terme de Bellver de Cerdanya. L'incendi s'ha originat pels volts de les 16.15 h de la tarda i per a aquest servei s'han activat quatre dotacions.
En poc menys d'una hora, han donat el foc per extingit, que no ha provocat danys personals ni materials.
