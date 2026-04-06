L'Estat renovarà el paviment en dos trams de l'N-260 i l'N-154 a la Cerdanya
Les obres arrenquen aquest dimarts i s'allargaran fins al 17 d'abril
ACN
Puigcerdà
El Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible iniciarà aquest dimarts les obres de millora del paviment en tres quilòmetres de la carretera N-260, a Fontanals de Cerdanya, i en un tram de mig quilòmetre de la carretera N-154, a Puigcerdà.
Mentre durin les obres, inicialment previstes fins al 17 d'abril, hi haurà afectacions al trànsit, ja que es tallarà un carril i hi haurà pas alternatiu. L'obra, forma part del conjunt d'actuacions de conservació i manteniment dels paviments que l'Estat fa a les carreteres catalanes, amb una inversió total de 10,5 milions d'euros.
