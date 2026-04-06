La Molina lidera una temporada de rècord amb més de 400.000 visitants i impulsa Pirineu365 més enllà del milió d’usuaris
Les estacions de la Generalitat tanquen amb més d’1.018.000 visitants, 401.283 a La Molina i fins a 124 dies d’obertura amb el 100% del domini esquiable
La temporada d’hivern a les estacions de muntanya de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya ha tancat amb xifres històriques, amb un total d’1.018.801 visitants al conjunt de domini de Pirineu365. En aquest context, La Molina s’ha erigit com el gran motor del creixement, amb 401.283 visitants —una xifra sense precedents— i jornades que han superat els 12.000 usuaris. L’estació cerdana ha obert fins a 124 dies, amb la totalitat del domini esquiable operatiu, consolidant-se com una de les principals destinacions d’esquí del país.
La bona temporada s’explica, en gran part, per les abundants nevades registrades des de l’inici de la campanya fins al final, que han permès oferir condicions òptimes durant mesos. En el cas de La Molina, els 71 quilòmetres esquiables i les 66 pistes han garantit una oferta variada tant per a públic familiar com per a esquiadors més experimentats. A més, la renovació integral del refugi del Niu de l’Àliga ha reforçat el model d’estació orientat als 365 dies l’any, amb una aposta clara per la sostenibilitat, l’accessibilitat i la diversificació.
Més enllà de l’activitat estrictament esportiva, La Molina també ha destacat per la seva capacitat d’atracció d’esdeveniments, amb la celebració de competicions d’alt nivell com els Campionats d’Espanya d’esquí alpí, fet que contribueix a reforçar-ne el prestigi i projecció. L’oferta d’oci complementari, amb propostes d’après-ski i activitats familiars, ha contribuït igualment a incrementar l’afluència i fidelitzar visitants.
En el conjunt de les sis estacions de Pirineu365 —La Molina, Vall de Núria, Vallter, Boí Taüll, Espot i Port Ainé—, la temporada s’ha allargat des del pont de la Puríssima fins a Setmana Santa, amb fins a 124 dies d’obertura i el 100% dels dominis esquiables en funcionament en molts moments de la campanya. Aquesta regularitat ha estat clau per assolir unes xifres que situen el grup entre els més visitats de l’Estat.
Segons el president de Ferrocarrils, Carles Ruiz Novella, la temporada ha estat “extraordinària” tant per les precipitacions com per la resposta dels usuaris. Ruiz ha subratllat també l’impacte econòmic de l’activitat, que representa prop de l’11% del PIB de les comarques on opera el grup.
Pel que fa a la resta d’estacions, també han registrat resultats destacats, amb 172.499 visitants a Boí Taüll, 158.579 a Vall de Núria o 128.922 a Port Ainé, entre altres. En conjunt, la neu acumulada ha assolit registres molt superiors als dels darrers anys, amb gruixos destacats arreu del Pirineu.
La temporada també ha estat marcada per la consolidació de noves iniciatives com el Flexipass, que ha permès esquiar amb més flexibilitat a les sis estacions, així com per l’alt volum d’activitat escolar, amb més de 157.000 alumnes participants en programes d’esquí.
Amb el tancament de la temporada d’hivern, Ferrocarrils ja treballa en la campanya d’estiu, amb l’objectiu de continuar potenciant el projecte Pirineu365 i consolidar el Pirineu català com una destinació activa durant tot l’any.
