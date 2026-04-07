La Guingueta d’Hix en alerta per la possible supressió d’una classe
Pares, docents i autoritats locals es mobilitzen per defensar un grup clau per a la inclusió educativa i la formació bilingüe a l'Alta Cerdanya
El possible tancament d’una classe a l’escola de la Guingueta d’Hix ha encès les alarmes entre pares d’alumnes, autoritats locals i la direcció educativa, segons informa el diari francès L’Independant. Davant del centre escolar, la mobilització s’ha organitzat amb el suport de l’Association des Parents d’Élèves (APE), mentre els responsables municipals denuncien una decisió que consideren injusta i incoherent.
El batlle, Daniel Armisen, ha ironitzat sobre la classificació administrativa del poble: “Acabem de saber que l’INSEE ens considera part del suburbis de Puigcerdà, ciutat espanyola!”, alertant de les repercussions concretes sobre les dotacions escolars i els recursos municipals. Armisen ha recordat que fa dos anys ja es va tancar una classe per manca d’alumnes, mentre que enguany els nombres són estables o fins i tot en augment.
La situació genera malestar perquè l’escola acull dispositius específics com la classe bilingüe, la unitat ULIS per a la inclusió i la UPEAA per a alumnes allòfons arribants, requerint un seguiment reforçat. Segons la presidenta de l’APE, Romy Pujol, “L’escola no és una guarderia; amb 27 nens per classe la qualitat educativa es veu afectada”, alertant que una possible supressió de classe repercutiria directament en l’atenció individualitzada i l’organització docent, tal com ha informat L'Independant.
El batlle ha subratllat la desigualtat amb altres escoles de la Cerdanya, del Capcir i del Haut-Conflent, que mantenen protecció per formar part de l’Observatoire des dynamiques rurales, mentre que la Guingueta d’Hix ha estat exclosa per ser considerada “ciutat”. “Sembla que tornem al temps del Tractat dels Pirineus!”, ha ironitzat Armisen, recordant que la decisió ignora les particularitats del territori.
A pocs dies del decret oficial, la comunitat educativa manté la mobilització amb peticions i concentracions, defensant que l’escola garanteixi igualtat d’accés i qualitat educativa. “L’escola defensa els valors fonamentals de la República: Llibertat, Igualtat, Fraternitat i Laïcité. Tot això és inacceptable i tenim la determinació de no quedar-nos de braços plegats”, ha conclòs el batlle.
