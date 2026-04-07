L'Arxiu Comarcal de Cerdanya prepara les línies de treball futures amb el nou edifici a l'horitzó
Ajuntament de Puigcerdà, Consell Comarcal, Generalitat i el mateix Arxiu perfilen les estratègies amb la nova seu a punt de començar les obres
Les institucions de la Cerdanya han fet una passa més per consolidar el futur de l’Arxiu Comarcal de la Cerdanya com un dels referents culturals a la comarca amb una reunió de seguiment que ha servit per coordinar accions i definir noves línies de treball. La trobada arriba amb el projecte arquitectònic de la nova seu a punt d’entrar en fase d’execució.
La sessió ha comptat amb la participació de representants institucionals com l’alcalde de Puigcerdà, Joan Manel Serra; la directora dels Serveis Territorials de Cultura de l’Alt Pirineu, Iolanda Ferran; el subdirector general d’Arxius, Enric Cobo; el president del Consell Comarcal de la Cerdanya, Isidre Chia; el secretari municipal, Ignasi Aragonés, i la directora de l’equipament, Erola Simon.
Durant la reunió, les administracions implicades —entre elles l’Ajuntament de Puigcerdà i el Consell Comarcal— han treballat conjuntament per definir les estratègies d’acció de l’arxiu en els pròxims anys. L’objectiu és reforçar tant la preservació com la difusió del patrimoni documental, així com anticipar les necessitats futures del servei, segons han explicat des de l'Ajuntament.
Un dels punts destacats és l’impuls definitiu a la nova seu de l’arxiu, un projecte llargament esperat que ha de permetre millorar les condicions de conservació dels fons i ampliar els serveis a la ciutadania. Aquest nou equipament es planteja com una peça clau per garantir la protecció de la memòria històrica del territori i facilitar-ne l’accés públic.
Les institucions han coincidit a remarcar que preservar la documentació és essencial per entendre el passat i projectar el futur de la comarca. En aquest sentit, l’Arxiu Comarcal es consolida com una eina estratègica per a la recerca, la cultura i la identitat col·lectiva de la Cerdanya.
Amb aquesta reunió de treball, el territori referma el seu compromís amb un projecte que combina planificació institucional i inversió en infraestructures, amb la voluntat de situar l’arxiu com un referent al Pirineu.
El futur edifici de l’Arxiu Comarcal de la Cerdanya es perfila com un equipament clau per la gestió i preservació del patrimoni documental de la comarca. La nova infraestructura s’aixecarà en una parcel·la d’uns 1.500 metres quadrats situada entre la Ronda dels Torreons, l’avinguda dels Pirineus i la Baixada de Ca l’Aldran, en un punt estratègic de Puigcerdà.
El projecte preveu un edifici de quatre plantes, dues de les quals soterrades, concebut per donar resposta als estàndards actuals en matèria de conservació i accessibilitat. La nova seu s’ha dissenyat amb criteris moderns per facilitar tant la protecció dels documents com l’atenció als usuaris, amb espais pensats per a la consulta i la difusió.
Un dels aspectes més destacats serà l’augment notable de la capacitat d’emmagatzematge. El futur arxiu podrà acollir fins a 8.000 metres lineals de documentació, multiplicant per vuit la capacitat de l’actual equipament, ubicat a l’antic convent de Sant Domènec. Aquesta ampliació ha de permetre garantir la conservació dels fons a llarg termini i absorbir noves incorporacions documentals.
A més, l’edifici incorporarà dipòsits especialitzats amb sistemes de climatització i control ambiental, amb regulació de la temperatura i la humitat, elements essencials per assegurar la preservació òptima del material arxivístic.
Amb aquesta actuació, la Cerdanya fa un pas endavant per dotar-se d’un arxiu preparat per als reptes del segle XXI, amb més capacitat, millors condicions tècniques i una clara vocació de servei públic.
