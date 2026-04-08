Un incendi crema un tractor a Llívia
Els Bombers han hagut d'apagar també un petit foc de vegetació que han provocat les flames del tractor i d'uns neumàtics
Manresa
Els Bombers de la Generalitat han apagat les flames que han cremat aquest migdia un tractor i uns neumàtics a Llívia. L'avís del foc s'ha donat a les 16.57 hores, i els Bombers hi han desplaçat 3 dotacions.
El foc s'ha originat al camí de Cereja, i a més del tractor i els neumàtics, ha afectat també una petita part de vegetació, que ha cremat uns 300 metres quadrats, i que ha pogut ser apagada ràpidament. Els Bombers han seguit durant una bona estona remullant la zona, per a evitar revifades del petit incendi.
