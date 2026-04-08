Puigcerdà acollirà el 4t Fòrum Càtedra Pirineus sobre memòria històrica i patrimoni
La jornada reunirà especialistes per analitzar l’exili, la Guerra Civil i les rutes pirinenques des d’una perspectiva històrica i arqueològica
La Biblioteca Comarcal de la Cerdanya serà l’escenari, el proper dissabte 25 d’abril, del 4t Fòrum Càtedra Pirineus UdL, una trobada centrada en la memòria històrica, el patrimoni i el territori dels Pirineus. La jornada, que començarà a les 11.30 hores a la sala Pilar Prim, és d’entrada lliure.
El fòrum proposa un recorregut per diversos episodis clau vinculats als Pirineus, especialment relacionats amb la retirada republicana, l’exili i la Guerra Civil. Ho farà a través de quatre ponències a càrrec d’especialistes de referència.
La primera intervenció, titulada “La retirada a través dels Pirineus Orientals: una aproximació des de l’arqueologia”, anirà a càrrec de Clara Rofes, de la Universitat de Barcelona, que oferirà una mirada sobre aquest episodi des de l’estudi del territori i les restes materials.
Tot seguit, Daniel Jinto, també de la UB, presentarà una ponència centrada en les rutes d’exili al Vallespir durant la Segona Guerra Mundial. Sota el títol “Aproximació arqueològica a la Sperrlinie Pyrenäenfront i a les rutes d’exili al Vallespir (1942-1944)”, analitzarà les estratègies de control fronterer i les vies d’evasió utilitzades en aquell període.
La tercera xerrada abordarà la realitat dels presoners a la Cerdanya l’any 1939. Marc Pont (UB) parlarà sobre la retirada republicana, els camps francesos i el camp de concentració de Puigcerdà, aportant una visió documentada d’un episodi poc conegut.
Finalment, Jean-Louis Blanchon, de l’Institut d’Estudis Ceretans, tancarà la jornada amb la ponència “La guerra civil s’acaba el 25 de juliol de 1953”, que proposa una reflexió sobre la pervivència de les conseqüències del conflicte més enllà del seu final oficial.
El fòrum està organitzat per la Càtedra Pirineus de la Universitat de Lleida i compta amb el suport de diverses institucions, entre les quals la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Lleida i la Diputació de Girona.
Amb aquesta nova edició, el Fòrum Càtedra Pirineus es consolida com un espai de debat i divulgació al voltant de la història recent i el patrimoni dels Pirineus, amb l’objectiu d’apropar el coneixement acadèmic a la ciutadania.
