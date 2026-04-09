Nova il·luminació i major seguretat. Rentada de cara al Campanar de Puigcerdà, la gran atalaia sobre la Cerdanya
Un pla d'obres millora la visita a un dels referents del patrimoni arquitectònic i del turisme local per la panoràmica que ofereix
L'Ajuntament de Puigcerdà ha portat a terme un pla de millores al campanar de Santa Maria per assegurar que es mantingui en bon estat, amb la Brigada Municipal com a actor principal. Entre les actuacions que s'hi han fet hi ha la instal·lació de nous focus LED a l’escala de pujada, la reparació i soldadura de la barana a càrrec de Muntmetall, la renovació de la calefacció interna per part de Seic, i la substitució dels vidres trencats pels darrers vents per Cristalleries Pirineus. El campanar de Puigcerdà, l'últim vestigi de l'antiga església de Santa Maria, és un dels princpals reclams turístics de la vila atesa la panoràmica que ofereix.
Aquests treballs completen altres millores que ja s’han efectuat al campanar amb l’objectiu de garantir la seguretat de les persones que pugen fins al capdamunt per contemplar les vistes del municipi.
El campanar de Santa Maria té una història documentada des de l’any 1177, quan es va aixecar l’església i la torre al mateix lloc on encara es poden veure restes de l’original. El primer campanar tenia base quadrada, diferent de l’actual, que és octogonal. Avui, la torre s’alça fins a uns 35 metres, recolzada sobre quatre pilars quadrats, i la seva forma octogonal és fruit de diverses reconstruccions, la darrera entre 1737 i 1776, amb modificacions l’any 1876.
Aquest conjunt d’actuacions garanteix que el campanar, un dels símbols del patrimoni de Puigcerdà, es mantingui en condicions i continuï sent un element de referència per a la vila i els visitants.
