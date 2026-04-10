El periodista de Regió7 Miquel Spa guanya un premi europeu per un reportatge sobre el català a l'Alta Cerdanya
El treball rep el reconeixement de l'Associació Europea de Diaris en Llengües Minoritàries i Regionals (MIDAS), que uneix i dona suport a 28 mitjans de comunicació
El diari Regió7 ha estat reconegut amb el Premi MIDAS de Periodisme en Protecció de les Minories i Diversitat Cultural a Europa. El guardó ha estat concedit per un reportatge elaborat pel redactor del diari al Pirineu, Miquel Spa, sobre la situació del català a l'Alta Cerdanya. Aquest premi és un reconeixement a la tasca periodística que posa en relleu la diversitat lingüística i cultural de les comunitats enfront de les dificultats que comporta la seva protecció i preservació. MIDAS és l'Associació Europea de Diaris en Llengües Minoritàries i Regionals. Fundada el 2001, l'ens uneix i dona suport a 28 mitjans de comunicació de 12 països i 12 llengües.
El Premi MIDAS reconeix aquest reportatge com una contribució a la visibilització de les llengües minoritàries i la seva protecció davant el perill d’extinció, en aquest cas el català en una zona de frontera on el castellà i el francès imposen el seu domini. Miquel Spa és redactor de Cerdanya i Alt Urgell pel diari Regió7 des de l'any 2007. Nascut a Mataró, viu a Cerdanya des del 2001. També ha treballat en altres mitjans del Pirineu com ara Andorra Televisió, El Periòdic d'Andorra i la revista Cadí Pedraforca. El Premi MIDAS serà lliurat en el marc de l'Assemblea General de l'ens que se celebrarà del 14 al 17 de maig a Bolzano (Itàlia). En el transcurs de l'assemblea, una gala reconeixerà les contribucions dels periodistes i els mitjans de comunicació membres de l'associació que han destacat en donar veu a les llengües minoritàries.
El reportatge
El reportatge, titulat El català a l'Alta Cerdanya, viu al carrer, mort a les institucions, relata com aquesta llengua es manté viva a la part nord catalana de la vall gràcies a un ensenyament escàs a les escoles i, sobretot, al contacte amb el territori del sud de la frontera. Així, el reportatge analitza la situació al departament dels Pirineus Orientals, que és la versió oficial de l’anomenada Catalunya Nord que formen les comarques del Rosselló, el Vallespir, el Conflent, el Capcir i l’Alta Cerdanya, la vall partida entre els dos estats. En aquestes cinc comarques hi ha 382 escoles, de les quals 13 tenen un projecte bilingüe en francès i català. La resta és un monopoli lingüístic en francès. D’aquestes tretze escoles, tres són a l’Alta Cerdanya: les de la Guingueta d’Ix, Font-romeu i Angostrina. Tot i així, la proximitat geogràfica amb les zones de parla catalana, com Puigcerdà i Llívia, afavoreix que molts joves mantinguin un contacte amb la llengua a través de la cultura, l’oci i les relacions familiars. Per un altre costat, els instituts, com el de Font-Romeu, ofereixen el català com a assignatura optativa, però amb una presència molt reduïda i amb menys alumnes que hi participen. Malgrat això, la situació de la llengua és millor a l'Alta Cerdanya que a la resta de Catalunya Nord, amb el 60% dels joves de la zona en contacte directe amb el català, molt per sobre del 19% a altres comarques de la zona. Per llegir el reportatge cliqueu en aquest enllaç
Premi Otto von Habsburg
Així mateix, MIDAS concedeix en la seva gala anual el Premi Otto von Habsburg, en reconeixement a una persona que hagi excel·lit, durant la seva carrera professional, pel seu interès en les minories nacionals i les llengües no estatals, reconeixement que enguany ha estat atorgat a Toni Visentini, cap de l’oficina de l’agència ANSA al Tirol del Sud, un territori on conviuen la llengua alemanya, majoritària, l’italià, present des de la incorporació de la província a la república italiana després de la I Guerra Mundial, i el ladí, idioma que subsisteix en un petit nombre de municipis alpins.
El jurat del premi ha volgut reconèixer la sensibilitat i imparcialitat amb què Visentini ha reflectit la pluralitat lingüística d’aquest territori autònom en el seu treball a la que és la principal agència informativa italiana, amb delegacions a tot el país i a les principals capitals del món. El premi Otto von Habsburg no té dotació econòmica.
