"És un privilegi esquiar encara": Masella rep 2.000 aficionats diaris en un abril excepcional
La bona neu a la Cerdanya permet completar descensos els matins més enllà de les festes de Setmana Santa, tradicional punt i final de la temporada
ACN
Els gruixos de neu que es mantenen a cotes mitjanes i elevades de les pistes d'esquí animen els amants de l'esport blanc a allargar la temporada fins que les condicions ho permetin. De fet, l'estació cerdana de Masella està registrant afluències de més de 2.000 persones diàries després dels festius de la Setmana Santa. "És un privilegi poder esquiar encara, a aquestes èpoques, amb el paquet que ha caigut aquest any. O sigui, no venir a esquiar és un pecat", afirma Andreu Soldevila, un dels usuaris d'aquestes instal·lacions. De fet, l'estació preveu mantenir-se oberta fins al 19 d'abril, sense descartar que pugui allargar la temporada fins al 3 de maig. En el cas de l'esquí nòrdic, Tuixent-La Vansa continua operativa fins aquest diumenge.
Des de Masella qualifiquen la temporada com a "excepcional", tenint en compte que ha nevat durant tots els mesos de l'hivern. El responsable de comunicació de l'estació, Ramon Boter, afegeix que aquestes precipitacions han fet un "efecte crida" entre els amants de l'esport blanc i els han permès tenir afluències de més de 8.000 esquiadors en un dia, sobretot en caps de setmana de gener i febrer. Ara, a les cotes mitjanes i més elevades, es mantenen encara uns gruixos que superen el metre de neu i que arriben fins als dos a la zona del cim de la Tosa d'Alp.
Boter explica que la situació de l'estació, a menys de dues hores de Barcelona i també a prop d'altres capitals de la seva àrea metropolitana, fa que molts dels usuaris siguin esquiadors d'un dia. També en destaca l'orientació, amb un 90% de les pistes de cara al nord i un 80% dins de zona de bosc, com a element que ajuda a "allargar l'esquí de primavera". Finalment, recorda que, després de la Setmana Santa, Masella és l'únic camp de neu que continua obert al Pirineu català.
Per la seva banda, l'esquiador Andreu Soldevila també explica que, a partir de la cota 1.900-2.000, les condicions per practicar l'esquí "són molt bones", fet que veu excepcional tenint en compte, segons detalla, que "és la millor temporada" que recorda. "Ha nevat de nord, de sud, d'est i d'oest; a totes les orientacions de la Cerdanya es pot esquiar i a Masella aquest any ha caigut a l'impensable, gairebé", conclou.
Mentrestant, Jessie Sun, procedent de Barcelona, apunta que ha començat a esquiar aquesta temporada i que ha decidit continuar desplaçant-se a les pistes "fins que tanquin". En aquest sentit, afirma que aquest hivern ha pogut practicar moltes vegades l'esport blanc i que li ha agradat tant que no es pot "resistir" a continuar esquiant.
D'altra banda, Claude Bonnet, veí de la Guingueta d'Ix, a l'Alta Cerdanya, diu que encara hi ha molta neu a les pistes i que, per tant, es pot esquiar "molt bé". També destaca el fet que a Masella encara n'hi ha moltes d'obertes del seu domini, fet que li permet gaudir més de l'esport blanc.
