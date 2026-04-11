Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
AdifArtemisGaudí a ManresaJaleo VillageEmpar MolinerBaxi Manresa
instagramlinkedin

Crema la vegetació del marge de la carretera N-260 a Prullans

L’avís als Bombers de la Generalitat s’ha donat 3 minuts després de ¾ de 3 del migdia

Crema vegetació a Prullans / Bombers de la Generalitat

Clara Torradas Cura

Manresa

Els bombers han extingit aquest dissabte a la tarda un incendi de vegetació declarat al terme municipal de Prullans, a la Cerdanya, a tocar de la carretera N-260. L’avís del foc s’ha rebut a les 14.48 hores i fins al lloc s’hi han desplaçat 5 dotacions terrestres per treballar en les tasques d’extinció. L’incendi ha afectat aproximadament uns 800 metres quadrats de marges i vegetació.

Segons han informat els serveis d’emergència, el foc ha quedat encerclat poc després de l’arribada dels efectius i finalment ha estat extingit sense que hagi provocat danys majors. Un cop controlada la situació, els equips han donat per finalitzat el servei. Les causes de l’incendi no han transcendit.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents