Crema la vegetació del marge de la carretera N-260 a Prullans
L’avís als Bombers de la Generalitat s’ha donat 3 minuts després de ¾ de 3 del migdia
Els bombers han extingit aquest dissabte a la tarda un incendi de vegetació declarat al terme municipal de Prullans, a la Cerdanya, a tocar de la carretera N-260. L’avís del foc s’ha rebut a les 14.48 hores i fins al lloc s’hi han desplaçat 5 dotacions terrestres per treballar en les tasques d’extinció. L’incendi ha afectat aproximadament uns 800 metres quadrats de marges i vegetació.
Segons han informat els serveis d’emergència, el foc ha quedat encerclat poc després de l’arribada dels efectius i finalment ha estat extingit sense que hagi provocat danys majors. Un cop controlada la situació, els equips han donat per finalitzat el servei. Les causes de l’incendi no han transcendit.
