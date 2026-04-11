L'Ajuntament de Llívia inicia la telemesura per combatre les fuites i millorar l'eficiència de l'aigua
Un acord amb l'empresa Veolia i l'aplicació d'un pla director permet instal·lar 500 mesuradors de consum a tot el poble
Fa cinc anys, Llívia es trobava amb una situació en la gestió de l’aigua en la qual només es facturava el 55% del cabal que sortia del dipòsit municipal, mentre que el 45% restant es perdia, ja fos per fuites a la xarxa o per consums no registrats. Davant d’aquest escenari, el municipi va optar per aplicar un pla director de l'aigua que ara ha inclòs la implantació de la telemesura, un sistema que permet conèixer els consums i reduir les pèrdues.
L’Ajuntament de Llívia i la companyia Veolia, responsable del servei, han iniciat el desplegament d’aquest sistema amb l’objectiu d’arribar al 100% de cobertura l’any 2027, segons ha informat el mateix consistori.
Aquest any està previst substituir 500 comptadors domiciliaris per integrar-los en el sistema, sense cost per a les persones usuàries. Aquests equips se sumaran als 1.759 que ja funcionen amb telemesura, fet que permetrà passar del 66% actual fins al 85% de cobertura a finals d’any. El desplegament es completarà el 2027 amb la renovació dels 374 dispositius restants, fins a arribar a un total de 2.633.
La telemesura es basa en comptadors que registren el consum i transmeten les dades a distància a un sistema central. Aquesta tecnologia facilita la detecció de pèrdues, el control del consum i la planificació de la xarxa. El sistema permet a les persones usuàries consultar el seu consum i rebre avisos en cas d’excessos o usos continus, sempre que s’hagin registrat al portal web i hagin autoritzat les notificacions.La implantació del sistema també permet reduir les emissions associades a la gestió de la xarxa.
L’alcalde de Llívia, Albert Cruïlles, ha destacat que “la modernització dels comptadors no suposarà cap cost per als veïns, ja que la instal·lació està inclosa en el servei. Aquesta actuació permetrà detectar pèrdues o possibles fraus a la xarxa”.
Per la seva banda, el director de Veolia als Pirineus, Albert Estival, ha assenyalat que “la implantació de la telemesura permet avançar en la gestió de la xarxa i millorar la resposta davant els reptes climàtics”.
Amb aquest projecte, Llívia avança en la digitalització del servei, amb l’objectiu de millorar el control del consum, reduir les fuites i optimitzar l’ús de l’aigua.
